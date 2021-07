Výsledek fotbalového přátelského zápasu mezi třetiligovými soupeři Jiskrou Domažlice a Zbuzany neodpovídal tomu, že oba týmy hrají ČFL, i když se v ní nestřetávají, protože Jiskra hraje skupinu A a Zbuzany jsou v B skupině. Domácí Jiskra zvítězila 9:0, tři góly vstřelil Uzlík, dva dal Daniel Černý a po jednom Dvořák, Hrubý, Brabec a Vojtěch Černý.

„Zápas rozhodly rychlé góly, protože do 20. minuty jsme vstřelili tři branky. Pak se utkání zlomilo. Hráli jsme s chutí, ale výsledek nepřeceňujeme, protože soupeř přijel s třinácti fotbalisty a chytal osmnáctiletý gólman. Zbuzany mají kvalitní mužstvo a ve své skupině ČFL budou hrát nahoře,“ okomentoval duel trenér Domažlic Pavel Vaigl.

Jiskra vyhrála první poločas 5:0. Poslední tři branky zápasu padly mezi 80. a 85. minutou.

„Myslím si, že diváci si přišli na své. Branky padaly po krásných akcích,“ doplnil.

Start ČFL se nezadržitelně blíží a trenérovi Vaiglovi se už krystalizuje základní jedenáctka. „Řekl bych, že na osmi postech máme jasno. Teď je mimo hru David Limberský, takže uvidíme, jestli stihne první kolo. Na dvou až třech postech se ještě rozhodujeme, ale ve zbývajících dvou přátelských zápasech to doladíme,“ uvedl domažlický lodivod.

REZERVA JISKRY DALA KANÁRA SUŠICI

Béčko domažlické Jiskry odjelo v sobotu ze Sušice bez inkasované branky. Benfika zvítězila 6:0 a naladila se na sobotní generálku před startem krajského přeboru. Poslední přátelský zápas odehraje v Bělé nad Radbuzou.

„Výsledek 6:0 proti Sušici je skvělý. Den před zápasem jsme měli k dispozici pouze devět lidí, protože někteří hráči jsou zranění, jiní jsou na dovolené. Musím poděkovat trenérům dorostu i áčka, že nám vypomohli. Zpočátku byl zápas vyrovnaný, ale od 20. minuty, kdy jsme vstřelili gól, jsme převzali otěže zápasu a kontrolovali ho,“ řekl hrající trenér Jiskry Domažlice B Pavel Javorský.

Pochválil soupeře, který Jiskře nedal nic zadarmo. „Sušice chtěla hrát fotbal, ale my jsme ukázali svoje kvality a zaslouženě jsme vyhráli,“ dodal kouč.

Javorský věří, že rezerva Domažlic je na mistrovská utkání krajského přeboru dobře připravena. „Dvakrát jsme krajský přebor neoficiálně vyhráli. Říká se, že do třetice je to nejtěžší, ale řekli jsme si, že do toho jdeme a vyhrajeme i potřetí. Doufáme, že se soutěž tentokrát dohraje, bude regulérní a s možnostmi postupu a sestupu a hlavně pořádnými oslavami,“ usmál se Javorský.

MOL Cup – 1. kolo Domažlice hrají na Kladně

Fotbalový MOL Cup byl rozlosován. První kolo je na programu 11. srpna a třetiligová Jiskra Domažlice bude hrát na hřišti divizního Kladna. „Soupeře si určitě chceme trochu nastudovat. Zápasy MOL Cupu chceme hrát každou sezonu i kvůli fanouškům. Chceme postoupit do dalšího kola a dostat do Domažlic kvalitního soupeře, aby diváci opět měli zážitek,“ přeje si trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.