Ze sedmi přípravných utkání Domažlice prohrály pouze s prvoligovou Viktorií Plzeň 2:4, jednou remizovaly a pětkrát zvítězily.

Do sezony vstoupí tým vedený trenérem Pavlem Vaiglem tuto sobotu v 17 hodin domácím zápasem proti Slavoji Vyšehrad.

„Proti Rokycanům i Petřínu jsme dobývali obranu soupeře. Týmy se proti nám chtěly vytáhnout. Myslím si, že i horší kvalitou hřiště v Hradci u Stoda jsme zápas proti Rokycanůn nedotáhli do vítězství. Musím pochválit Rokycany i Petřín za bojovnost,“ řekl v klubovém video rozhovoru trenér Domažlic Pavel Vaigl.

V pátečním utkání prostřídal hodně hráčů, aby měli sílu i na sobotní duel. „Záleželo mi hlavně na utkání s Petřínem, který splnil to, co jsme chtěli v útočné fázi. Výsledek 5:3, takže se zápas musel divákům líbit. Ve hře dopředu musím kluky pochválit. Vedli jsme 2:0, ale pak jsme udělali nějaké chyby. Když si vytvoříme náskok, tak nechceme zalézt do obrany. Vstřelili jsme pět branek, což je hodně, ale ještě si musíme rozebrat obrannou fázi, abychom se vyvarovali velkého množství chyb. S divizním mančaftem nemůžeme dostat tři góly ze čtyř brejků,“ zhodnotil generálku na ČFL domažlický lodivod.

Podle něj Domažlice mohly Petřínu i Rokycanům nastřílet více gólů, ale hráči nevyužívají vyložené šance.

„Na soutěž jsme nachystaní. Doufám, že budeme dávat hodně gólů, abychom bavili diváky,“ tvrdil Vaigl.

V prvním kole čeká Jiskru Slavoj Vyšehrad, který minulou sezonu hrál druhou ligu. „Budeme spokojení s jakoukoliv výhrou. Důležité je vyhrát první kolo. Kádr Vyšehradu se obměnil, ale tým má stále kvalitní. Sledovali jsme jeho výsledky, v týdnu se na soupeře připravíme. Hrajeme doma, budeme se chtít držet našeho stylu hry,“ nastínil Pavel Vaigl.