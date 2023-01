Na obou stranách se protočily dvě jedenáctky, první poločas byl ještě vyrovnaný, domácí mladíci se dostali do vedení 2:1 gólem z poslední minuty prvního poločasu. Po změně stran poslal domažlický trenér Pavel Vaigl, který postrádal kvůli zraněním a nemocem Limberského, Mužíka i Aubrechta, do hry spíše mladší hráče a Sparta toho využila ke zvýraznění svého vítězství.

„Bylo to hodně náročné po fyzické stránce. Hrálo se nahoru – dolů, což by asi v přípravě mělo být. Ale výsledek je pro nás špatný, udělali jsme spoustu chyb,“ hlásil do telefonu Pavel Vaigl.

Inkasované góly po hloupých chybách

Při prvním inkasovaném gólu nastřelil gólman Čerepko při odkopu hráče Sparty. Jiskra sice stačila v první půli vyrovnat, jenže… „Ale třicet vteřin před koncem jsme dostali gól na 1:2,“ litoval kouč Jiskry.

Ta pak ve druhém poločase inkasovala ještě čtyřikrát. „Šanci dostali i mladší kluci, zase jsme inkasovali po hloupých chybách a už jsme se z toho nedostali. I přes vysokou porážku si ale myslím, že zápas splnil účel,“ kvitoval kouč.

Domažlicím chyběl zkušený David Limberský.Zdroj: Jindřich Schovanec

A vysekl velkou poklonu sparťanským mladíkům. „Hráli skvěle, za svůj výkon zaslouží pochvalu,“ zmínil se Vaigl i o soupeři. On by se rád ještě nějaký čas ponechal širší kádr. „Ještě v jednom zápase by měli dostat šanci všichni kluci, aby se ukázali. Teprve pak budeme postupně zužovat kádr,“ upřesnil trenér.

Osud na sobotu plánovaného přípravného zápasu v Příbrami však zůstává nejistý kvůli stávce hráčů druholigového soupeře. Zato první únorový víkend absolvují fotbalisté třetiligových Domažlic minisoustředění ve vlastním areálu. „Začneme v pátek, kdy budeme mít dvě fáze na hřišti a posilovnu. A tak to poběží až do neděle,“ upřesnil domažlický trenér Pavel Vaigl.

Víkendový plán přípravných zápasů

Pátek 19.30: TJ Sokol Lhota - Rapid Plzeň (UMT Petřín Plzeň), sobota 10.00: SK Petřín Plzeň – Viktoria Plzeň U19, 11.00: FC Rokycany – SK Slaný (UMT Rokycany), 12.00: Horní Bříza – Město Touškov, Domažlice U19 – Slavoj Koloveč, SK Petřín Plzeň – SpVgg Lam, 14.00: Stříbro – Žákava, neděle 10.00: Jiskra Domažlice B – SK Klatovy 1898, 14.00: FK Holýšov – FK Nepomuk (UMT Přeštice), 16.00: SK Petřín Plzeň U19 – TJ Sokol Radnice.

