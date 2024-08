"Do zápasu vstoupili lépe domácí, byli více na balonu. Po druhé brance Tachova jsme se ale oklepali a začali být aktivnější. Druhý poločas byl vyrovnaný, možná jsme i chvilkami byli více nebezpeční. Bohužel jsme využili jen jednu příležitost ke vstřelení gólu, a to v 94. minutě, ale branka nám kvůli údajnému ofsajdu nebyla uznána. My jsme si dokázali, že dokážeme předvést kvalitní výkon a od toho se teď musíme odrazit do dalších zápasů," citoval server fotbalunas hráče Horšovského Týna Ondřeje Chrže.

V příštím kole (sobota, 14.00) Dynamo hostí Kaznějov.