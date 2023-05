Kouč Chotíkova řádil v kabině Tachova. Moje reakce byla adekvátní, hájí se

S tím ale pro změnu nesouhlasí v Tachově. Sportovní redakce Deníku tak dává šanci na vysvětlení situace i vedoucímu celku tabulky. Na přání v plném znění.

Myslím, že mediální dohrávka našeho zápasu v Chotíkově je asi zbytečná, ale chci, aby si čtenáři udělali obrázek sami, na základě nezpochybnitelných faktů. Pan Kučera se vyjádřil v Deníku: Zhruba po patnácti minutách, kdy jsem vylezl ze sprchy, mě kluci upozornili na to, že na dveřích tachovské kabiny je velká A4 s mým jménem a posměšnými vzkazy na mou osobu," vysvětlil Kučera, který se na psaníčka šel samozřejmě podívat i osobně…





Krajský přebor, 25. kolo: FC Chotíkov 1932 - FK Tachov 0:1.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ





Takže, jak se můžete ze samotného motivačního textu sami přesvědčit, někdo tady lže, a my to nejsme. Tento text obsahuje pouze a jenom texty a výroky, které byly publikované na stránkách Deníku a ve kterých se pan Kučera vyjadřoval k FK Tachov, ale také k zápasu, který se v pátek měl odehrát.



V tomto soupisu výroků p. Kučery není ani jedno slovo komentáře z naší strany, natož jakýkoli posměšný vzkaz směrem k jeho osobě. Nic takového tam prostě není. Tento vzkaz na dveře kabiny vylepil jeden z našich hráčů. Byla to jeho iniciativa a já jsem o něm také nevěděl. Viděl jsem ho až poté, co ho tento hráč vylepil na dveře naší kabiny. Ale v rámci toho, jak p. Kučera medializoval tento zápas, tak jsem s jeho vylepením neměl problém. Nic hanlivého ani posměšného vůči soupeři v něm není, a proto jsem to neřešil.



Papír na dveřích tachovské kabiny.Zdroj: FK Tachov



Jestli tedy p. Kučera považuje vlastní motivační vzkazy do médií za posměšné vůči sobě samému, tak to je jeho věc a jeho způsob sebetrýznění. K tomu se vyjadřovat ani nijak nedá…



A ještě k tomu trávníku, jestli sekali ve čtvrtek nebo ne, není vůbec důležité. Co je důležité je fakt, že tráva byla vysoká 12 cm.



Správně ostříhaná tráva má mít 2,5 cm. A ještě k tomu byla suchá. Dobře, to, že jí nekropili se může stát, nevím, jaký přístup mají na hřišti k vodě, proto jsem toto ani nijak nekomentoval. Ale faktem je, že se na něm nedalo po zemi prakticky kombinovat, hráči museli přihrávky hrát vzduchem, po zemi to hrozně drhlo. A nikdo, a hlavně p. Kučera mne nepřesvědčí, že ten trávník byl v pořádku. A vzhledem k jeho touze nás porazit za každou cenu, se pochopitelně nabízí myšlenka, že to tak chtěli mít úmyslně.



Jen ještě na závěr, komentoval jsem dění tak, jak se odehrávalo a po pravdě, nic jsem si nevymyslel. Na můj komentář ještě týž den mělo vliv i to, že na mne o poločase když jsme šli do kabin křičel p. Kučera před všemi diváky a dětmi, které zrovna dotrénovali na vedlejším hřišti, že jsem čůr.. vymr…



Omlouvám se, že to píšu takto, ale to jen pro dokreslení toho, jak se domácí hráč a současně trenér, choval už v průběhu zápasu. Ten člověk ztratil veškerou mojí úctu a respekt. Tolik moje vyjádření.





Na úplný závěr chci říci, že za celý zápas, ani po něm jsme nijak neprovokovali, vítězství jsme oslavovali slušně a s respektem k domácím. Já jsem nezaznamenal jediný náznak neúcty z naší strany vůči domácím. Více už se k tomuto zápasu a dění po něm nebudu vyjadřovat, ať si každý udělá obrázek sám. Jen chci bránit dobré jméno našeho klubu, který chceme reprezentovat tím nejlepším způsobem, jak sportovním, tak i lidským.



Jaroslav Pták (trenér FK Tachov)

