„Holýšov přišel o trenéra (Jiří Jakš, pozn. aut.) týden po uplynulé sezoně a začal někoho shánět. Dopadlo to tak, že jsem zbyl, protože nikdo nechtěl mužstvo trénovat. Jelikož jsem Holýšovák, tak klukům pomůžu, i když už jsem fotbal dělat nechtěl, protože jsem prací časově zaneprázdněný. Ale domluvili jsme se, že půlrok vypomůžu, než klub najde trenéra, který by to vzal,“ vysvětlil Štěpán Hirschl, který má bohaté trenérské zkušenosti.