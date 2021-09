A na třech bodech nic nezměnilo ani vyloučení brankáře Miroslava Zacha v 87. minutě utkání. „Nic mu nevyčítám. Byl to souboj, ve kterém byl zkrátka o trochu později. Svůj pohyb už nestihl zastavit. Naštěstí to bylo mimo vápno a ještě na konci utkání,“ uzavřel bývalý kouč divizních Klatov.

Po obrátce přišla už pouze jedna branka. K radosti domácích příznivců ale padla do sítě Lhoty. „Ve druhém poločase to byla spíše taktická bitva. S výsledkem jsme samozřejmě moc spokojení. Zvlášť proti soupeři, který ukázal velkou kvalitu. Spíš než o zasloužené se jednalo o šťastné vítězství,“ uznal Jakš.

„Byl to divoký zápas. Na vedoucí branku soupeře jsme dokázali rychle reagovat a skóre ještě v 8. minutě otočili. Pak jsme přidali třetí branku, ale Lhota dokázala v závěru poločasu díky dvěma standardním situacím vyrovnat,“ popisoval průběh první půle Jiří Jakš s tím, že jeho mužstvo bylo v prvním dějství velice produktivní. „Ze čtyř šancí jsme dali tři góly,“ chválil kouč.

Byl to zápas plný gólů a fascinujících zvratů. Nedělní utkání 7. kola krajského přeboru mezi domácím Holýšovem a Lhotou nabídlo stovce fotbalových fanoušků v ochozech fantastickou podívanou.

