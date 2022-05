„Vítězství si hrozně vážím, protože je to derby a zápasy s Tlumačovem jsou vždy vyhecované. Hrál se zápas plný soubojů, některé byly možná za hranou, ale to je fotbal, který občas bolí. Od začátku se hrálo od podlahy. V první půli měl Tlumačov stoprocentní šanci, ve druhé půli jsem spálil já dvě šance. Pokud bychom nevyhráli, ztráta bodů by šla za mnou. Proto jsem rád, že se Matěj Soupír při své premiéře trefil,“ uvedl hrající trenér Benfiky Pavel Javorský.

To na straně Tlumačova zavládlo zklamání, protože hostům chyběla k zisku bodu zhruba čtvrthodina. „Myslím si, že jsme měli na bod. Naše hra nebyla bůhvíjaká. Ztráceli jsme balony, domácí byli pohyblivější, ale houževnatou hrou a pílí jsme si vytvořili více šancí než Domažlice. Soupeř si vypracoval dvě šance, my jsme měli čtyři. Nastřelili jsme tyčku. Věděli jsme, že domácí mají problémy se skládáním sestavy, takže jsme cítili šanci a přijeli zkusit něco urvat,“ hodnotil duel kouč Tlumačova Pavel Čadek.

Jiskra Domažlice B (ve světle modrém) - Tlumačov, 27. kolo KPM, 29. května 2022.Zdroj: Jiří Pojar

To, že poslední zápasy nehraje Benfika v optimální sestavě, přiznal její kouč Javorský. „A týmu i nám vypadli hráči kvůli zraněním a nemocem. Áčko mělo k dispozici dvanáct hráčů, my osm. Fandu Copáka a dva dorostence jsme poslali s áčkem. Za nás musel hrát vedoucí Kuba Kalný, nastoupil Čadek, který s námi už asi půl roku nehraje a netrénuje. Do základu musel i dorostenec Tran, který ráno hrál 90 minut a šel i za nás. Sestavu jsme měli poslepovanou. Na střídačce jsme měli tři mladší dorostence a jednoho staršího. K tomu ještě trenéra mladšího dorostu. Takže jsme poskládali sestavu, jak to jen šlo,“ řekl Javorský.

Hráči, kteří nastoupili, domažlického trenéra nezklamali. „Překvapili mě mladší dorostenci, kteří se vyrovnali se souboji. Matěj Soupír přišel na hřiště a po minutě dával gól. S ohledem na sestavu si vítězství moc vážím a chtěl bych poděkovat všem hráčům z dorostu, protože měli v nohou 90 minut z dopoledního zápasu,“ chválil trenér Domažlic B Pavel Javorský.

Tři kola před koncem soutěže má třináctý Tlumačov náskok čtyř bodů před čtrnáctým Stříbrem, ale dvoubodovou ztrátu na dvanácté až desáté místo. „Baráž nás asi nemine, protože hrajeme s Radnicemi, v Horní Bříze a s Nýrskem, což jsou mužstva z prvních pěti příček tabulky. Nedaří se nám, kluci jsou nervózní a v hlavách zablokovaní. Neproměňujeme šance, a proto máme obavy, že se baráži nevyhneme,“ mrzí trenéra Tlumačova Pavla Čadka.

