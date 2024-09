Výsledek 4:1 podle něj neznamená, že by to byl jednoznačný zápas. Zlomový moment byl asi rychlý gól Kolovče a rozhodnutí trenéra Slavoje stáhnout Grajciara z útoku dozadu," tvrdil Kopejtko.

"Do té doby jsme nehráli dobře. Koloveč ví, že musí napadat naše stopery, takže Grajciar s Tumpachem napadali naši rozehrávku. Uprostřed hřiště jsme neměli takovou rychlost a kvalitu. Koloveč má rychlé hráče v křídelních prostorech. Takže do 30. minuty jsme si nevěděli rady. Myslím si, že nám pomohlo střídání ve 34. minutě, protože jsme dostali rychlost do středu zálohy. Podařilo se nám vyrovnat a v poslední vteřině prvního poločasu jsme dali na 2:1," dodal trenér Horšovského Týna.

V 65. minutě hosté zvýšili na 3:1. "Za minutu mohl Grajciar snížit, ale skvělým zákrokem nás podržel gólman Bohuslav. Pak už na Kolovči byla asi deka a vedení jsme si pohlídali," řekl Václav Kopejtko.

Kromě červené karty dostalo hostující mužstvo sedm žlutých. "Pramení to z toho, že Koloveč je nepříjemným soupeřem a má rychlé fotbalisty. Museli jsme tedy zvolit nějakou taktiku. Máme spíše fotbalovější hráče, ne úplně rychlejší, z čehož pramenily žluté karty. Navíc je to derby a emoce tam vždy budou," prohlásil.

Na čele tabulky jsou tři nováčci 5. ligy, kteří postoupili z té 6. (dříve I. A třída). Druhá je Koloveč, třetí jsou Křimice a na čtvrtém místě je Horšovský Týn.

"Soutěž je strašně dlouhá, takže hodnocení po sedmi kolech je úplně předčasné. Hrajeme soutěž, v níž každý může porazit každého. Křimice s Tachovem jsou pro mě jasnými favority. Koloveč ještě nenarazila na týmy jako jsou Rapid, Křimice nebo Tachov," pravil Václav Kopejtko.