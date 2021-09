Domažlice B – Radnice (neděle 16.30): Bonbónek na závěr. Opravdová laskomina. Deváté kolo krajského přeboru uzavře nedělní souboj mezi rezervou domažlické Jiskry a Radnicemi. Oba týmy chtějí vyhrát a podle gólmana hostující celku Jakuba Volíka může rozhodnout jediný gól. A my s ním souhlasíme. Tip Deníku: 1:0.

Černice – Horní Bříza (sobota 16.30): Hosté z Horní Břízy se sice zvedli, jenže je sužuje úzký kádr, který na doma dobře hrající Černice stačit nebude. Ve hře to bude jistě celkem vyrovnaná partie, avšak rozhodnou větší zkušenosti na straně domácích. Tři body zůstanou na krásném trávníku nedaleko Olympie. Tip Deníku: 2:1.

Zruč – Nepomuk (sobota 16.30): Woow, to bude zápas jako břitva! Hostující Nepomuk je letos největším překvapením krajského přeboru. Po matném úvodu totiž neskutečně zabral a zvítězil už šestkrát v řadě. Pomalu, ale jistě se však ze dna zvedá také Zruč, která v posledních čtrnácti dnech doma deklasovala Tlumačov 7:1 a tři body slavila také na Rapidu, kde uspěla poměrem 3:1. Fotbal se hraje devadesát minut a podle Deníku bude platit pravidlo: každý chvilku, tahá pilku. Body se budou dělit a rozhodnou penalty. Tip Deníku: 2:2 (5:3 na penalty).

Deváté kolo fotbalového přeboru kraje se nezadržitelně blíží. Víkend nabídne fanouškům kompletní porci osmi zápasů a Deník se i tentokrát alespoň na malou chvíli převtělil do role náruživého tipéra. Jaké výsledky v jednotlivých zápasech očekáváme? Inu, podívejte se sami.

