O víkendu doma přemohli v rámci 8. kola krajského přeboru i díky hattricku kanonýra Knappa silný Chotíkov 3:2, tři body slaví už pošesté v řadě a atakují první místo rezervního týmu třetiligových Domažlic.

Svěřenci trenéra Josefa Viktory ale měli i pořádný kus štěstí, když chotíkovský kapitán David Míka ve třetí minutě nastavení odmítl trestuhodně neproměněnou penaltou vyrovnání.

Rapid Plzeň (černí) - TJ Zruč (modří) 1:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Bylo to ofenzivní utkání a svou kvalitou na poměry krajského přeboru až nadstandardní. Určitě se divákům muselo líbit. Tři body jsou ve finále výborné, i když jsme měli trochu štěstí, když David Míka v závěru nedal penaltu,“ přiznal trenér vítězného týmu Josef Viktora.

Největší radost měl ale z toho, že se do týmu zapojili mladí hráči. „V základní sestavě jsme měli dva dorostence, v průběhu hry přišel třetí. Mám fakt radost z toho, že tihle kluci už nejsou jen záplatou, ale plnohodnotnými členy kádru,“ raduje se zkušený kormidelník.

Tři body za vítězství o jeden gól slaví také na Chodsku. Záloha třetiligových Domažlic cestovala ke šlágru kola do Lhoty, kde ji čekal houževnatý a kvalitní soupeř. „To se potvrdilo. Nám se povedl začátek, rychle jsme se dostali do vedení, ale hned záhy jsme z penalty inkasovali. Jsem ovšem rád, že nás to nerozhodilo a na malém hřišti jsme solidně kombinovali. Celkově to byla kvalitní podívaná a Lhotě moc děkuji za zápas,“ uvedl hrající kouč domažlického družstva Pavel Javorský, jenž utkání rozhodl v 83. minutě z nařízeného pokutového kopu. „Chápu frustraci domácích, ale za mě to prostě byla jasná penalta,“ říkal kouč chodského celku.

Pak ještě ocenil gesto obránce Lhoty Václava Sudy, který těsně před pokutovým kopem přiznal teč a Benfika, jak se domažlickému béčku přezdívá, kopala rohový kop, z něhož se pak urodila penalta a vítězná branka.

Rapid Plzeň (černí) - TJ Zruč (modří) 1:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Sám to po svých hráčích chci, je to pro mě samozřejmost, ale v dnešním fotbale se fair-play až tak často nevidí. Proto gesto domácího hráče, který se následně přiznal k teči, kvituji a chválím,“ doplnil k zápasu kouč Jiskry, jehož tým se díky vítězství 2:1 udržel v čele tabulky.

Rapid Plzeň (černí) - TJ Zruč (modří) 1:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Na druhém místě krajské elity se se ztrátou tří bodů aktuálně nacházejí Vejprnice, které v sobotu vyhrály v Tlumačově 3:0. „V Tlumačově se nám dlouhodobě nedaří, takže jsme rádi, že jsme utkání zvládli a navázali na výkony z posledních týdnů. V první půli domácí zlobili, nás jednou podržel brankář Turek, ale celkově si myslím, že jsme zaslouženě zvítězili,“ sdělil jeden z trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Rapid Plzeň (černí) - TJ Zruč (modří) 1:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Podruhé v řadě o víkendu zvítězili fotbalisté Zruče, kteří po demolici Tlumačova z minulého kola porazili plzeňský Rapid na jeho půdě 3:1.

„Úvodních dvacet minut nebylo z naší strany nic moc, Rapid měl nějaké šance, které však nedal. My naopak své proměnili a vedli 2:0. Ve druhé půli jsme už zápas dotáhli do vítězného konce. Zvítězili jsme podruhé v řadě, takže jsme spokojení,“ ulevil si kouč Zruče Ferenc Róth.

Nepomuk – Chotíkov 3:2

Poločas: 1:0. Branky: 37., 50. a 68. Knapp – 51. Denk, 77. Lopata. Rozhodčí: Pressl. ŽK: 2:1. Diváci: 105. Nepomuk: Flandera – Voráček, Skala, R. Rous (90. Marek Baran), Kozák (57. Vosyka), Michal Baran, J. Kalabza, Knapp (90. Berkovec), M. Kašpar, D. Šmíd (80. Váňa), J. Nový (57. Šafanda). Trenér: Josef Viktora. Chotíkov: Janča – Vild, Rubricius, D. Míka, Buchta (90. Vlk), Huml, M. Míka (64. Vomáčka), Lopata, Denk, Michal Prais, Cirok (72. Adlt). Trenér: Petr Kučera.

Zdroj: tvcom.cz

Tlumačov – Vejprnice 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 40. Potoček, 51. L. Kuhajda, 90. A. Kolář. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 1:2. Diváci: 105. Tlumačov: Touš – Rottenborn, Žák, Wold, T. Šindelář, J. Pfeifer (86. R. Šindelář), Frček (64. Hamor), Kobes (64. Váchal), Džugan, Malík, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek. Vejprnice: Turek – Heindl, Rada, Bayer, L. Kuhajda (83. Bartovský), Kotva (88. D. Křen), Svoboda, A. Heller (83. Bernard), Potoček (76. A. Kolář), Klocperk, R. Křen. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul.

Zdroj: tvcom.cz

Lhota – Domažlice B 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 4. Štverák z penalty – 2. Jahn, 83. Javorský z penalty. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 4:4. Diváci: 150. Lhota: Jan Rojík – Horník, D. Křížek, Zdvořáček, Adam Vlček, Langer, P. Suda, Kostka, Sulek, M. Paul, Štverák. Trenér: Petr Nykles. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček, Antonín Vlček, Hoang, Chodora, Javorský, Jahn, V. Černý. Trenér: Pavel Javorský.

Zdroj: tvcom.cz

Nýrsko – Bolevec 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 53. I. Varga, 71. Pavlík – 14. Bublík. Rozhodčí: Mifková. ŽK: 0:2. Diváci: 80. Nýrsko: Toul – Kopřiva, K. Kalivoda ml., T. György (80. Rubáš), I. Varga (69. I. György), Pavlík, Čanecký, Trumpeš (80. Antonovics), M. Brož, Hájek (58. Bastl), T. Kohout. Trenér: Karel Kalivoda st. Bolevec: Körner – Bublík, Winkelhöfer (58. Loula), Kepl (41. Vetešník), Dlesk, Toman, Milfort, Žíla, Humpál, Anténe (63. Kuželka), Hibler. Trenér: Michal Bublík.

Zdroj: tvcom.cz

Horní Bříza – Staňkov 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 1., 43. a 83. Gavrylovskyy. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 1:2. Diváci: 95. Horní Bříza: Schimmer – P. Voveds, Lavička, Koudele (88. Šimice), S. Rous, J. Šmíd (46. Sedlecký), Do Than Tung (75. J. Paukner), Gavrylovskyy, Netáhlo, Prokop, Kraček (90. Šmucer). Trenér: Aleš Zach. Staňkov: Stashko – Doležal, F. Dolejš, Drudík, Záhoř, Šimůnek, Váchal, Pitipáč (79. Hrdina), Vrba (81. M. Liška), Kubina (71. Arrammach), Bozděch. Trenér: Milan Kucharič.

Zdroj: tvcom.cz

Rapid Plzeň – Zruč 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 87. J. Šindelář – 30. Šulan, 36. Tobrman, 60. A. Král. Rozhodčí: Sirový. ŽK: 4:3. Diváci: 48. Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář, Kořenek, J. Kadlec (77. Suk)), Klekner (55. Holík), Čupalka, Harmady, Matějka (83. Řezníček), Drtil, P. Nový, Filipčík. Trenér: Jaromír Mysliveček. Zruč: Strejc – Kazda (60. Riedl), A. Král, D. Král, Pechman (80. Klail), Tobrman, F. Korelus (60. Polák), Fryček (70. Korous), Kubeš (70. O. Mašek), Lang, Šulan. Trenér: Ferenc Róth.

Zdroj: tvcom.cz

Holýšov – Stříbro 3:2

Poločas: 0:0. Branky: 52. Šperl, 56. Havlíček, 76. Kadar – 57. Lanfranchi, 73, Kohut. Rozhodčí: Krůs. ŽK: 3:2. Diváci: 130. Holýšov: M. Zach – Kadar, Trhlík (84. Šlégl), Remiáš (87. Majer), Havlíček (65. Honal), Černohorský, Vítek, Valachovič, Šperl, Štěpán, Kraus. Trenér: Jiří Jakš. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Marek Vyšín, Lanfranchi (67. Kasl), Kolena (67. Bůžek), Tůma, Dyk (81. Pašek), Vejvoda, R. Skopový, Kohut, Pavlas (81. Haas). Trenér: Lukáš Pleško.

Zdroj: tvcom.cz

Radnice – Černice 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 75. Kroc. Rozhodčí: Bína. ŽK: 2:1. Diváci: 200. Radnice: Volák – Klír, Rýdl, L. Brož, L. Aubrecht, Huttr, Esterka (70. Kroc), Valenta, P. Aubrecht ml. (80. M. Krč), Mulač (70. D. Krč), Fencl. Trenér: Pavel Aubrecht st. Černice: Daněk – Petr, Zeliński, J. Mastný, Vít, P. Eger, Skala, Peterka (80. Švejda), Fürbacher, E. Eger (70. Toman), M. Müller. Trenér: Petr Kural.

Zdroj: tvcom.cz

8. kolo I. A třídy: Bělá nad Radbuzou – Mýto B 4:1 (2:1, 66. a 71. Bořil, 2. Minařík, 9. Malý – 12. Melka), Tachov – Svéradice 6:1 (2:0, 45. a 77. Hudec, 28. Bulaiev, 48. Mráz, 86. Roháč, 88. Fišer – 75. R. Kába), Sv. Hrádek – Rokycany B 2:2 (3:4 na penalty, 1:2, 34. Kutil, 63. Ryba – 12. Drábek, 26. Pražský), Žákava – Kralovice 6:0 (3:0, 50. a 90. Soukup, 10. Smazal, 12. Nekola, 33. Boukal, 78. Drohobeckyj), Kaznějov – Křimice 4:1 (1:0, 32. a 74. Tichý, 50. Fait, 83. Vašíček – 48. Havlíček), Košutka – Petřín Plzeň B 2:5 (2:3, 12. a 20. Pekník – 35. z penalty a 77. Bílik, 4. Kotěšovec, 18. Trojovský, 71. D. Heller), Luby – Mochtín 0:6 (0:1, 38., 60. a 71. Žiak, 80. a 90. Smolík, 82. Velek), Sušice – Žihle 7:2 (4:0, 10., 15., 46. a 88. Vašák, 22. Klíma, 25. J. Brož vlastní, 63. Vinický – 83. Přibyl, 90. J. Brož).

8. kolo I. B třídy (skupina A): Chodský Újezd – Kdyně 0:1 (0:0, 73. Šup), Chodová Planá – Postřekov 0:1 (0:0, 79. Dufek), Chodov – Planá 2:0 (1:0, 30. Janek, 85. Holar), Krchleby – Klenčí 4:0 (2:0, 39. a 68. Gabriel, 9. Farkaš, 89. Bláha), Úněšov – Dlouhý Újezd 1:2 (0:2, 57. Mižár – 1. Dvořák, 14. Bukva), Meclov – Mrákov 0:1 (0:1, 32. Nguyen), Horšovský Týn – Nečtiny 9:0 (6:0, 14., 33., 38. a 57. Čižikov, 20. a 61. Novák, 23. Falout, 44. Svárovský, 73. Šperl).

8. kolo I. B třídy (skupina B): Štěnovice – Bolešiny 4:2 (3:2, 30. a 73. Týml, 19. Švec, 43. Pelouch – 8. Pitel, 20. Šindelář), Pačejov – Chotěšov 0:5 (0:3, 18. a 22. Malý, 17. Jindřich, 56. Multrus, 70. Patera), Chanovice – Klatovy B 3:0 (0:0, 60. Kubaň, 66. Polena, 70. Prýmas), Vrhaveč – Chlumčany 0:6 (0:2, 39., 59., 66. a 87. Dostálík, 35. Nohava z penalty, 57. Kastelic), Kasejovice – Blovice 0:4 (0:1, 50., 80. a 82. Krásný, 43. Šabata), Dobřany – Přeštice B 1:2 (0:1, 59. Tušek – 17. Blahoudek, 52. Křes), Horažďovice – Měcholupy 4:3 (1:2, 7. Pavlík, 48. Boček, 61. Janouškovec, 84. L. Král – 29. a 79. Jandečka, 35. F. Bláha).

8. kolo I. B třídy (skupina C): Zbiroh – Smíchov 0:3 (0:1, 56. a 81. Kroc, 40. Tobrman), Raková – Příkosice 2:2 (6:7 na penalty, 1:1, 10. a 62. z penalty Procházka – 11. a 86. Kapoun), Město Touškov – Dýšina 5:2 (3:0, 35. a 82. Zahradník, 45. a 62. Karbusický, 8. Foltýn – 48. Pěč, 69. Květoň), Kozolupy – Volduchy 4:4 (5:4 na penalty, 2:2, 16. Fikar, 26. Maštalíř, 70. Hucl, 85. Kovář – 34., 86. a 89. V. Žák, 8. Škarda), Malesice – Plasy 3:1 (2:0, 12. Legát z penalty, 22. Svoboda, 58. Porada – 65. Országh), Chrást – Všeruby 4:1 (3:1, 9. Maur, 29. Klír, 32. Votava, 86. Chládek – 26. Šuster vlastní), Vejprnice B – Slovan 0:3 (0:3, 10. Litványi, 14. Reischig, 28. Dergachov).