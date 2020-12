Další celky zase startují tvrdý zimní dril až tento týden. Třeba v pondělí se poprvé společně sešli fotbalisté Lhoty, čtvrtého týmu neúplného podzimu krajské elity. „Už předtím jsme trénovali po skupinkách, ale teprve v pondělí jsme se poprvé sešli. Už jsme se moc těšili. Zatím budeme trénovat dvakrát týdně. Jednou na umělé trávě ve Vejprnicích a jednou půjdeme na výběhy, aby hráči do sebe dostali nějakou fyzičku,“ sdělil Deníku trenér Lhoty Petr Nykles, jenž už má se svým týmem naplánované i přípravné zápasy.

„Ale ty budeme hrát až po Novém roce. Čeká nás divizní Doubravka, béčko Rokycan a generálku na lednový restart absolvujeme proti Spojům,“ říkal zkušený lodivod, který v minulosti vedl třeba fotbalový Chotíkov.

KOUČ OPTIMISTA NENÍ

Na lednový restart krajského přeboru se Nykles těší, ale do další budoucnosti není zapřísáhlým optimistou. „Věřím, že se soutěž skutečně rozjede, ale jestli se dohraje? V tom optimista moc nejsem. Podle mě hrozí to, že se pak sport zase zastaví. Ale chytřejší budeme až později. Záleží na tom, co s námi udělají současná rozvolnění před Vánoci a jak na tom budeme potom,“ přemýšlí kouč Nykles nahlas.

„Každopádně… kdyby se to nedohrálo, byla by to velká škoda. I pro samotné hráče, kteří vlastně už začínají čtvrtou přípravu v průběhu jednoho roku a ani teď nevědí, jestli k něčemu bude. Musí to být pro ně hrozně demotivující takhle trénovat, když nevědí, jak to bude za tři čtyři i měsíce,“ míní Nykles, jehož svěřenci budou v lednu do zápasu v Nepomuku vstupovat ze čtvrtého místa.

„Čtvrté místo asi bereme, ale je fakt, že jsme mohli mít více bodů. Třeba v prvním kole jsme prohráli v Tlumačově (1:2 – pozn. autora), kde jsme byli jasně lepší, ale prohráli jsme,“ vracel se kouč za podzimním účinkováním.

„Jsem moc rád, že soutěž pokračuje dohráním podzimu, protože my měli v úvodu těžší los, a kdyby se všechno začalo jarními zápasy a ty podzimní duely se „pak“ někdy dohrály, nebylo by to pro nás ideální,“ doplnil na závěr.

VEJPRNIČTÍ HOŠI PLNILI INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY

To, že se sezona rozjede dohrávkami podzimu, kvitují i ve fotbalových Vejprnicích. „Je to dobře. I kvůli regulérnosti soutěže,“ myslí si vejprnický kouč Jiří Šámal, jehož družina, která v osmi podzimních zápasech vybojovala osmnáct bodů a Vánoce stráví na druhém místě, se společně začala připravovat prakticky hned, co se vládní opatření rozvolnila.

„Předtím měli kluci individuální plány, které pomocí běžeckých aplikací plnili. A hned, jak to bylo možné, jsme se minulý týden společně sešli. Teď budeme trénovat dva týdny. Budeme se zaměřovat na všeobecnou a rychlostní vytrvalost a mezi svátky dostanou kluci volno,“ poodkryl plány Šámal s tím, že po Novém roce se jeho parta, která byla a je příjemným překvapením letošního ročníku krajského přeboru, sejde v pondělí 4. ledna.

GENERÁLKA S VIKTORIÍ

„Pak už budeme přípravu směřovat k tomu, abychom byli dobře připravení na první utkání s Chotíkovem. Generálku máme s mladším dorostem Viktorie Plzeň, předtím budeme hrát s Dobřany. Ještě jednáme o jednom zápase, který bychom chtěli odehrát 9. ledna,“ říkal vejprnický kormidelník, který je na rozdíl od kouče Lhoty Petra Nyklese optimistou.

„Věřím, že se to dohraje, i kdyby přišla třetí vlna. Už by snad mohla být vakcína. Spíš mám starost o zdraví a motivaci hráčů. V zimním období je tělo sportovce ve větší zátěži více náchylné ke zranění a motivace? Někteří kluci hrají fotbal pro zábavu, po práci. A když se bude hrát téměř půl roku v kuse, mám obavy, aby je to pořád bavilo. Teď si na to ale stěžovat nemůžu. Na prvním tréninku jsem na hráčích viděl, jak se na fotbal těšili. I podle výkonů z individuálních úkolů bylo vidět, že to berou vážně, že je to baví,“ byl rád Šámal. „Ať to bude po Novém roce jakkoliv, už teď se na restart moc těšíme,“ uzavřel.