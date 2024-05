Nahrával tempu přáteláku fakt, že už Holýšovu o nic nejde? Nemůžete postoupit ani spadnout. Neodvedu si to vysvětlit. Chtěl bych skončit třetí, a proto mě trochu štve, že jsme Radnice neporazili. Myslím si, že jeden z důvodů bezbrankové remízy byla neochota obou mužstev otevřít hru. Jako brankář těžko ovlivním přátelákové tempo. Po minulé sezoně by bylo hezké skončit na bedně. Na druhou stranu říkám, že třetí místo v krajském přeboru nic neřeší. Žádné prémie nám za něj nepřijdou. (smích)

S vychytanou nulou ovšem musíte být spokojený.

Raději bych vyhrál 5:4, protože pro mě jsou důležitější tři body a zařvat si po zápase. Nicméně nula vždy potěší.

Na jaře jste ztratili body za remízu i se Stříbrem. Proč ztrácíte s týmy v tabulce pod vámi?

Ve Zruči jsme také remizovali. Myslím si, že jsme po zimní přípravě rozehráli soutěž málo nažhavení. Utrápeně jsme porazili Košutku 3:1. Nedovedu si to vysvětlit, protože leden a únor jsme měli čtyřikrát týdně tréninky. Mrzí mě, že nám utekl začátek jarní části, protože konec soutěž by mohl být zajímavější a nemuselo by to být pouze mezi Vejprnicemi a Petřínem B.

Zmínil jste minulou sezonu, v níž jste hráli baráž. Čím si vysvětlujete, že vám to tuto sezonu lepí?

Přišli noví trenéři a hodně hráčů, takže se zvedla kvalita, jak na tréninku, tak i v sestavě. Konkurence přinutí každého makat a zlepšovat se. Začalo to fungovat, trenér nastavil jasná pravidla od prvního tréninku a všichni začali makat. Podzim se nám povedl, ale bohužel úvod jara nám nesmyslně utekl. Ztratili jsme body v zápasech, v nichž jsme chtěli vyhrát. Vzestup je práce celého vedení i trenérů.

FOTO, OHLASY: Vejprnice rozdrtily Nýrsko, hattrick vstřelil rozjetý Křemenák