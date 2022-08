„Chceme se vyhnout barážovým starostem, abychom netrnuli do posledního kola. Zůstáváme nohama na zemi, víme, že na rozdíl od plzeňských mančaftů nemáme jak posílit. Plzeňské kluby mají větší množství hráčů a s vyšší kvalitou, mají i ligové dorosty. Chceme hrát tak, aby nás to bavilo,“ pokračoval.

Tlumačovští fotbalisté trénovali od 9. července dvakrát týdně. Během července odehráli čtyři přátelská utkání. Prohráli s Horšovským Týnem 2:4, remizovali s Petřínem Plzeň B 1:1, vyhráli nad dorostem Jiskry Domažlice 3:2 a v generálce porazili Meclov 3:2.

Bude to boj o přežití, hlásí černický trenér Kural

Brankáře Touše, který přestoupil do Staňkova, pravděpodobně nahradí Ondřej Pomothy z Domažlic. Na začátku týdne Čadek ještě netušil, jestli první soutěžní zápas bude chytat Pomothy, nebo Pejsar.

„Ohledně Touše neproběhlo žádné jednání, nic nám neoznámil. O jeho odchodu jsme se dozvěděli od jiných a jinou cestou, než že by nám řekl, že chce jít do Staňkova. Ke konci sezony říkal, že má nabídky ze Staňkova a z Holýšova, ale na závěrečném zápase minulé sezony nám oznámil, že zůstává. Od té doby se neozval a ani jsme s ním nemluvili, i když jsme se snažili s ním spojit,“ popsal okolnosti Toušova odchodu trenér Čadek.

Z archivu: Fotbalisté TJ START Tlumačov (žlutí).

Kromě Pomothyho Tlumačov jedná o příchodu záložníka Martina Schneidera z Domažlic a z Mrákova Vladimíra Jansy. Trenér Čadek v pondělí uvedl, že klub dotahuje jeden hráčský přestup z Chodské Lhoty. Tým opustili Touš a Váchal, který zamířil do Mrákova.

V prvním kole krajského přeboru Tlumačov hostí tuto sobotu od 18 hodin Lhotu. Příští sobotu od 14 hodin má doma Rapid. „Už je to takový stereotyp, protože s Lhotou a s Rapidem v prvních dvou kolech hrajeme snad už čtyři roky v řadě. Ale neřešíme to, protože je to tak nalosované,“ uzavřel Pavel Čadek.

Soupiska TJ START Tlumačov - podzim 2022

Brankáři: Petr Pejsar (76), Ondřej Pomothy (03). Obránci: Jakub Korelus (97), Jakub Malík (94), Zdeněk Sobotník (03), Radek Šindelář (81), David Žák (97). Záložníci: Michal Frček (88), Kolja Hamor (95), David Kobes (97), Luděk Leitl (88), Lukáš Svoboda (97), Tomáš Šindelář (82), Martin Schneider (03). Útočníci: Michael Džugan (92), Jan Pfeifer (86), Ondřej Rottenborn (02), Martin Wolf (90). Vladimír Jansa (03). Přišli: Pomothy, Schneider (v jednání Domažlice), Jansa (v jednání Mrákov). Odešli: Touš (v jednání Staňkov), Váchal (v jednání Mrákov). Trenér: Pavel Čadek. Asistent trenéra: Radek Šindelář. Vedoucí mužstva: Ondřej Polák.

