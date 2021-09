Zápas po devadesáti minutách skončil 1:1 a pak nabídl neuvěřitelný maraton pokusů z penaltového puntíku. 10:9 v něm nakonec uspěli Tlumačovští. „Myslím si, že dva body jsme si zasloužili. Když se podívám na celý zápas, měli jsme drobet více šancí než soupeř,“ hodnotil tlumačovský kouč Pavel Čadek.

Fotbalisté TJ Start Tlumačov přivezli z Tachovska dva body. Domácí Baník Stříbro porazili po remíze 1:1 na penalty.Zdroj: Robert Babor, Aneta Kalivodová

„Zase ale musím sportovně uznat, že jsme nakonec mohli odjet zcela bez bodu, protože v posledních pěti minutách mělo Stříbro dvě tutovky. Jednou nás zachránil brankář a podruhé obránce, který střelu do opuštěné sítě tečoval na roh,“ oddechl si Pavel Čadek, který je rád, že tým po dvou nezdarech v řade konečně bodoval.

Teď už se ale se svým mužstvem soustředí na další utkání, ve kterém jeho družinu čeká doma Chotíkov, jeden z nejofenzivnějších týmů celé soutěže. „Soupeř má velice kvalitní kádr. Musíme si dát pozor hlavně na Kučeru, Davida Míku a Buchtu, na nichž celá hra Chotíkova stojí,“ upozorňuje tlumačovský šéf.

„Hosté budou jistě fotbalovější, ale my to musíme vynahradit bojovností. Jedině tak můžeme uspět. A to doma chceme,“ ví Čadek.

Ten se bude muset znovu obejít bez dvacetiletého Vojtěcha Fořta, jenž byl před dvěma týdny terčem likvidačního zákroku nýrského stopera Jiřího Brabce. „Vojta měl zlomené obě kosti v noze a poškozené tkáně. Už je po operaci, ale čeká jej dlouhá pauza. V letošní sezoně si už určitě nezahraje,“ smutní trenér Startu.

Baník Stříbro - TJ Start Tlumačov 1:1

Pokutové kopy: 9:10. Branky: 19. Pavlas – 29. J. Pfeifer. Rozhodčí: Bína. ŽK: 1:0. Diváci: 95. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Korynta (36. Donate), Marek Vyšín, Kohut, Skopový, Martin Vyšín, Haas (65. Pašek), Kolena, Tůma, Pavlas (72. Kaprhál). Trenér: Lukáš Pleško. Tlumačov: Touš – Leitl, Wolf, J. Pfeifer (72. Frček), T. Šindelář, Kobes (72. R. Šindelář), Copák, Hamor, Džugan, Malík, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek.