Zatímco v sezoně 2019/2020 připomínal jeho tým v přeboru spíše nepotřebného otloukánka, v loňských osmi odehraných kolech už to bylo ze strany staňkovského týmu o poznání lepší. „A já věřím, že letos to bude ještě lepší. Že budeme konkurenceschopnější, než tomu bylo v loňské a předloňské sezoně,“ přeje si kouč Staňkova.

Cíle týmu se i přes předchozí slova Milana Kuchariče nemění. „My si vlastně žádné konkrétní cíle neklademe. Chceme se neustále zlepšovat a hrát tak, aby na nás i soupeři pohlíželi jinak, než tomu bylo doposud,“ říká.

Staňkov v přípravě proti TJ Start Luby.Zdroj: FK Staňkov

V blížící se sezoně bude Kucharič a jeho parťák Vladimír Kukla dál sázet na mladou krev, doplněnou o zkušené borce.

„Máme velmi mladý tým. Spoustu hráčů do dvaceti let. Tito kluci mají podle mě velký potenciál do budoucna. Ovšem bez zkušených fotbalistů, jako jsou Ladislav Jánský, Ondra Hrdina či František Dolejš, by to ještě teď nešlo,“ uvědomuje si Kucharič, který filozofii klubu i přes matné výkony v posledních dvou nedohraných sezonách měnit rozhodně nehodlá. „Podle mě jsme se za dva roky zlepšili, i když se vlastně ani moc nehrálo. Ale přátelské zápasy nám ukázaly, že jdeme správným směrem,“ myslí si kormidelník.

Budou v kraji zase v roli otloukánka?Zdroj: FK Staňkov

„Celkově jsme odehráli hodně přípravných utkání. Zejména ta v červnu se mi z naší strany moc líbila. Mladíci udělali velký progres, naše hra byla celkově rychlejší, pohlednější, aktivnější,“ pochvaluje si Milan Kucharič.

„V červenci už to bylo o trošku horší. Ale to bylo dáno také tím, že jsem kvůli dovoleným kluků nikdy neměl k dispozici kompletní kádr. Vždycky nám zkrátka někdo chyběl,“ poznamenal.

Změn v kádru je poskrovnu. Tým doplnil mladý brankář Dominik Pokorný, odešli Petr Vacík (Krchleby) a také zkušený Pavel Gust. „On neodešel úplně, ale řekl, že krajský přebor už je na něj moc. Já si to úplně nemyslím, ale respektuji to. Budu rád, když v klubu v nějaké roli zůstane,“ vysvětluje trenér Staňkova.

Kucharič: Chceme se zlepšovat.Zdroj: FK Staňkov

„Dominik Pokorný je členem kádru a chceme ho pomalu seznámit s dospělým fotbalem alespoň v roli náhradního gólmana. V budoucnu si od něj dost slibujeme,“ prohlásil Kucharič mladší, jehož nejvíc potěšil nejen herní posun, ale také přístup hráčů v přípravě.

„Až na pár výjimek to všichni kluci odmakali. Velkou radost mám hlavně z mladíků, u kterých to nebývá zvykem,“ kvitoval. Jak si jeho tým v dalším „nováčkovském“ ročníku povede? „Dva roky se nehrálo, takže nevím, jak na tom budeme v ostrých zápasech a jak na tom jsou jiné týmy. To nám asi naznačí první tři čtyři kola,“ míní.