„Rozhodnout může jediná branka,“ nechal se před vzájemnou konfrontací slyšet gólman Radnic Jakub Volák. Jenže neměl pravdu…

TJ Jiskra Domažlice B (modří) - Radnice 4:0.Zdroj: Jiří Pojar

Benfika, jak se záloze třetiligového klubu přezdívá, svého soupeře smetla jednoznačně 4:0. Hrdinou utkání se stal hrající trenér Chodů Pavel Javorský, jenž radnickému soupeři nasázel hattrick v rozmezí 40. a 55. minuty.

S pokorou sobě vlastní ale vyzdvihl celé mužstvo a nakonec i hostujícího soka. „Kluky musím pochválit. Od začátku do konce jsme hráli to, co jsme chtěli a plnili to, co jsme si řekli. Roztahovali jsme hru do stran a hosty nechali běhat bez míče. Ze soupeře jsme měli respekt, protože Radnice hrají pěkný fotbal, střílejí hodně gólů a mají organizovanou hru s dobrým trenérem. I u nás si to s námi chtěli rozdat a nikam nezalezli, ale my hráli opravdu velmi dobře, čehož si moc vážím a jsem spokojený,“ doplnil hrající kormidelník, jehož tým má v tabulce tříbodový náskok na druhý Nepomuk a v příštím kole míří do Horní Břízy, se kterou se utká v sobotu od 16 hodin.

Zdroj: Youtube

TJ Jiskra Domažlice B - TJ Sokol Radnice 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 40., 50. a 55. Javorský, 64. Sedláček. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček (77. Chodora), Javorský (68. Neumann), Jahn (84. Vogeltanz), V. Černý, Uzlík (46. Hoang), Vojtko, Soupír. Trenér: Pavel Javorský. Radnice: Volák – Rýdl, L. Brož, Esterka (58. M. Krč), Kroc, Huttr, Mulač, Valenta (58. Kvasnička), Fencl, L. Aubrecht, Kroc (72. D. Krč). Trenér: Pavel Aubrecht st.

