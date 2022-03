,,S Chotíkovem nás nečeká žádné lehké utkání. Hrají hezký kombinační fotbal, jsou v popředí tabulky krajského přeboru. To co se snažíme hrát my. Bude to těžké utkání. Mají zkušený tým v čele s hrajícím koučem Petrem Kučerou v útoku. Doufáme, že budeme bodovat," uvedl před utkáním Ivo Vojtko, obránce TJ Jiskra Domažlice B.

Jeho slova se naplnila. Benfiku skutečně nečekalo jednoduché utkání. Domažlice prohrávaly ve 41. minutě. Brankář Chotíkova Bejdák vykopl míč na Míku, který vyhrál hlavičkový souboj se Soupírem, balon se dostal k Vlčkovi ten ho přes hlavu nepochopitelně vracel před vápno, kde důrazný kapitán Míka se dostal k míči a z 16 metrů vymetl pavučinu v levém horním rohu branky gólmana Benfiky Červeného.

Do druhé půle vstoupili hosté trestným kopem po faulu Buchty na Vlčka. Sám postižený ho poslal k levé tyči, kde ho Bejdák chytil. Ve 49. minutě nejprve Tomáš Korelus fauloval domácího Ciroka. K míči se postavil Vild a přesným centrem našel před malým vápnem seběhnutého Denka, který poslal balon do sítě 2:0.

Kdo by si myslel, že je utkání rozhodnuté, byl na velkém omylu. Běžela 70. minuta, kdy Prais postrčil Javorského. K trestnému kopu se postavil Hojda, rychle ho rozehrál obloučkem přes houf hráčů, kam si naběhl Javorský a balon dorazil k levé tyči branky Chotíkova 2:1. Za tři minuty bylo vyrovnáno. Hojda v rychlosti rozehrál trestný kop z vlastní poloviny hřiště na Tumpacha, který se dostal do vápna, přihrávkou oslovil naběhnutého Copáka, který přízemní střelou z hranice šestnáctky k levé tyči nedal brankáři Bejdákovi šanci 2:2.

,,Ke konci jsme tlačili, ale už jsme pak neměli vyloženou šanci otočit zápas a myslím si, že pro oba týmy je remíza spravedlivá. Penalty byla loterie, ale chtěli jsme je zvládnout a také zvládli," svěřoval se po utkání střelec druhé branky František Copák.

,,Do zápasu jsme šli s tím, že to bude velmi těžké utkání, asi nejtěžší venkovní utkání. Připravovali jsme se na Chotíkov, trenér se zná s jejich trenérem, takže šlo i o rivalitu mezi nimi. Zápas první poločas moc střel na branku nepřinesl, spíše to byla taktická bitva, kde jsme bohužel udělali ke konci prvního poločasu ve středu chybu a Míka pak míč nechytatelnou střelou trefil do šibenice. Druhý poločas jsme bohužel začali jako ten první, dostali jsme druhý gol po standartce a měli jsme hodně hlavy dole, ale zbraně jsme nesložili a pak jsme začali hrát to co jsme chtěli," komentoval Copák.

V loterii Berbrových penalt si Jiskra B vedla skvěle. První penaltu proměnil Vlček opět do levého dolního rohu 0:1. Do stejného místa domácí Vild vyrovnal na 1:1. Opět stejné místo a Lukáš Korelus Benfika vedla 1:2. Buchta vyrovnal střelou doprostřed na 2:2, protože Červený padal na pravou stranu. František Copák poslal míč opět blíže k levé tyči, když Bejdák skočil doprava 2:3. Potom Míka vyrovnal na 3:3, když poslal balon nad skákajícího Červeného, který si vybral pravou stranu. Dále Tomáš Korelus poslal balon zase k levé tyči, když naštěstí pro Benfiku Bejdák na střelu nedosáhl 3:4. Domácí Huml poslal míč pod víko blíž k pravé tyči na 4:4. Dále Bejdák lapil penaltu Javorskému, kterému vystihl pravou stranu. Naštěstí domácí Toman lízl pravou tyč stav byl stále 4:4. Potom Sloup tvrdou střelou blíž k pravé tyči překonal Bejdáka, který mu směr vystihl 4:5. Domácí Kašpar Klepal napálil břevno a Benfika si tak odvezla plusový bod za vítězství v pokutových kopech.

Celkově má Jiskra B krásných 45 bodů s impozatním skóre 46:12. V dalším 18. kole se Benfika doma střetne v neděli od 15:00 h s 13. celkem tabulky TJ Zruč, se kterou na podzim na jejich stadionu prohrála 1:2.

Řekli po zápase:

Tomáš Korelus (hráč Jiskry Domažlice B): "Utkání s Chotíkovem bylo dle očekávání o osobních soubojích a jednoduchosti, což je asi jediné, co se dá na Chotíkovském plácku hrát. Trošku nám dělalo problém se toho držet, na jednu stranu jsme soupeře skoro do žádné šance nepustili v první půli, ale taktéž jsme byli směrem dopředu bezzubí. Chotíkov měl v první půli jednu šanci, kdy jsem trošku podcenil aut u vápna a pak tedy branku Míky. Druhá půle nám nevyšla stejně jako konec první, na některých hráčích bylo vidět, že je to položilo a trvalo nám asi 10 minut se probrat. Naštěstí se pak trefili Javor s Fandou a nechybělo moc a v základní době se nám podařilo i vyhrát. Penalty už byly loterie, ale naštěstí nám už potřetí vyšly a díky ztrátě Radnic jsme i přes ztrátu bodu navýšili náskok na 10 bodů. Jediné, co mě tak trošku zaráží, je to, že kapitán domácích dokázal dohrát celý zápas po tom všem, co tam dokázal předvádět. Ke konci zápasu rozhodčí sice vyhodil Kučeru, což nemůžu posoudit, protože jsem to neviděl, ale David Míka měl být nejdéle ve 40. minutě ve sprše. Hlavní je, že se tam nikdo nezranil a že jsme odvezli dva body".

Pavel Javorský (hrající kouč Jiskra B): "Zápas v Chotíkově byl od začátku naprosto vyrovnaný. S trenérem Kučerou se známe, takže jsme se na sebe dobře připravili a od začátku to na hře bylo poznat. Hrálo se bez nějakých velkých šancí a spíše se čekalo na nějakou chybu, my udělali dvě a dostali dva zbytečné góly. Hlavně ten druhý, kdy jsme úplně podcenili standardní situaci, mě mrzí hodně. Hřiště bohužel úplně nepomáhalo kombinační hře a my jsme neplnili to, na co jsme se celý týden připravovali. Probudili jsme se až po našem prvním vstřeleném gólu, kdy už jsme ale bohužel zaslouženě prohrávali 0:2. Po tomto gólu jsme vstali z mrtvých a konečně začali hrát naši hru a je jen škoda, že jsme to do konce ještě neotočili. Vážím si ale, že jsme proti tak silnému soupeři dokázali vyrovnat. Myslím si, že remíza je po průběhu naprosto zasloužená a samozřejmě bereme i bod navíc. Jak už jsem ale říkal: v systému kde máte tři body za výhru je bod za penalty navíc nespravedlivý. Pravidla jsou ale tak daná a bod se do tabulky vždy hodí".

Antonín Vlček (záložník Jiskra Domažlice B): ,,Do Chotíkova jezdíme každoročně s tím, že je to pro nás jeden z nejtěžších venkovních utkání sezony a ani teď o víkendu tomu nebylo jinak. Určitě jsme tam chtěli ale získat všechny body. To se nám sice nepovedlo, ale vzhledem k průběhu utkání jsou pro nás dva body velmi cenné. Hráli jsme více do obrany a i přesto jsme dvakrát inkasovali, s čímž určitě spokojeni nejsme. Do šancí jsme se dostali až ve druhé části a byli jsme docela efektivní. Po remíze 2:2 se kopaly penalty a já jsem rád, že se nám v nich povedlo být úspěšnější než soupeř".

Petr Kučera (hrající trenér Chotíkova): ,,Oba týmy u fotbalu přemýšlí a bylo to vidět, že se máme oboustranně málo čím překvapit. Na obou stranách byly tři situace ke skórování, z těch padlo po dvou gólech. Z tohoto pohledu je konečný výsledek spravedlivý. V penaltách jsme měli mečbol, bohužel jsme nervy na uzdě neudrželi. Škoda, protože bod na víc by mě z toho zápasu naprosto uspokojil. Věřím, že kdyby se hrálo o měsíc později, tak by to utkání bylo i koukatelnější, co se kombinačních věcí týče. Před Domažlicemi, ale taky klobouk dolů za to, že to ani na minutu nezabalili a chtěli za každou cenu o konečné skóre bojovat a Javorovi gratulace k postupu, snad už z téhle soutěže zmizí a v příštím roce bude čelo vyrovnanější".

Chotíkov - Domažlic B 2:3 pen. (1:0), penalty: 4:5

Branky: 41. Míka, 48. Denk - 70. Javorský, 73. Copák.

FC Chotíkov 1932: Bejdák - Adlt, Vild, Prais, Míka, hrajicí trenér Kučera, Klepal, Huml, Denk (68. Toman), Cirok, Buchta.

TJ Jiskra Domažlice B: Červený - Vojtko (76. L. Korelus ), T. Korelus, Hojda, Sloup - Copák, Soupír, Sedláček (46. Peroutka), Vlček, Hoang (61. Tumpach) - hrající trenér Javorský.

Autor: Jiří Pojar

