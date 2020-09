„Na soupeře, kterého jsem před startem sezony tipoval do TOP 3 v kraji, jsme se dobře připravili, což ukazuje konečný výsledek. Jsem rád, že jsme zápas zvládli s čistým kontem a že jsme proměnili de facto všechny šance, které jsme si vypracovali. Potěšil mě také výkon Davida Olaoye, který byl silný na balonu, i Reného Kropáčka, jenž nám svým hattrickem moc pomohl a prakticky rozhodl zápas,“ liboval si trenér Jiskry Domažlice Pavel Javorský.

Poločas: 5:0. Branky: 10., 29. a 39. Kropáček, 19. a 41. Olaoye, 51. Lucák, 74. Suchý. Rozhodčí: Jakš. ŽK: 1:5. Diváci: 150.

Jiskra Domažlice B: Červený – T. Korelus (74. Kubr), Vojtko, Hojda, Lucák, V. Černý, Olaoye (74. Vogeltanz), Vlček, R. Čadek (63. Suchý), Peroutka (63. Růžek), Kropáček (54. Hoang Ming Kien). Trenér: Pavel Javorský.

Baník Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Korynta, Lanfranchi (46. Stehlík), R. Skopový (46. Vyšín), Bůžek, Pospíchal, Čížek, Kohut, Vejvoda (51. Kertis), Zámeček. Trenér: Jakub Křehlík.

Nýrsko – Nepomuk 4:1

„Soupeři musím pogratulovat, vyhrál zcela zaslouženě. Jsem z toho trošku špatný, protože jsme opět horko těžko lepili sestavu. I z důvodu, který bohužel patří k dnešní době, ale víc bych to asi nechtěl rozebírat. V současnosti zkrátka nejsme v ideálním rozpoložení,“ uvedl zklamaný kouč poraženého Nepomuku Josef Viktora.

Poločas: 2:1. Branky: 9., 41. a 74. Pavlík, 90+1. T. György z penalty – 10. Kopřiva vlastní. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 4:3. Diváci: 114.

Nýrsko: Jarolím – Kopřiva, I. Varga (78. Rubáš), T. György, K. Kalivoda ml., I. György, Trumpeš (87. Kužma), Lužný, Martin Brož, Pavlík (75. Šnour), Kotlan. Trenér: Karel Kalivoda st.

Nepomuk: Slivoň – Ticháček, Kašpar, Voráček, J. Nový, R. Rous (58. Berkovec), Kozák, Šmíd, Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza. Trenér: Josef Viktora.

Lhota – Staňkov 3:1

„Máme tři body, ale výkon byl hodně utrápený. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, a o výsledek se strachovali až do konce,“ nebral si servítky kouč Lhoty Petr Nykles.

Poločas: 2:0. Branky: 19. D. Křížek, 40. Záhrobský, 89. Štverák – 86. Váchal. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, Horník, D. Křížek, Šroubek, Kohout, Kotrnoch, P. Kalabza, Eliášek (63. Fikerle), Buchta, Štverák. Trenér: Petr Nykles.

Staňkov: Jánský – M. Liška, F. Dolejš, Hrdina, Pitipáč, Váchal, Kaufner, Pergl (66. Kukla), Záhoř, Vrba, Doležal. Trenér: Milan Kucharič.

Rapid – Holýšov 1:1

„Utkání dvou rozdílných poločasů. Zatímco v úvodní půli byli jasně lepší domácí, ve druhém dějství jsme byli iniciativnější my. Penalty jsou již vždy o štěstí. Celkově to byl vyrovnaný a velmi bojovný zápas. Remíza je spravedlivá,“ uznal hlavní trenér Holýšova Jiří Jakš, jehož tým ztratil první body v sezoně.

PK: 4:5. Poločas: 1:0. Branky: 24. T. Roubal – 56. Šperl. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

Rapid Plzeň: J. Liška – Tarhaj, Kořenek, Buček, J. Šindelář, Kadlec, Klekner, Harmady, T. Roubal, P. Korelus (68. Čupalka), Ledvina (79. Žemlička). Trenér: Pavel Šimsa.

Holýšov: Švihořík – Zavadil, Trhlík (22. J. Vítek), Remiáš, Černohorský, T. Vítek (88. Valachovič), Michálek, Šperl (68. L. Polák), Vnouček, Kraus, Šobr. Trenér: Jiří Jakš.

Bolevec – Zruč 3:2

„Soupeř byl od začátku lepší na balonu, tlačil nás, ale zápasy se rozhodují ve vápně, a tam jsme byli lepší my. Dali jsme tři góly, zatímco Zruč pouze dva,“ uvedl hrající trenér Bolevce Michal Bublík, pro jehož svěřence je premiérové vítězství v nové sezoně psychickou vzpruhou do dalších bojů. „Určitě. Výhra nám může zvednout sebevědomí. Dokázali jsme si, že jsme schopní vyhrát nad silným soupeřem,“ doplnil.

Poločas: 2:1. Branky: 3. Winkelhöfer, 26. Vávra, 76. Zítek – 23. a 83. Šulan. Rozhodčí: Pena. ŽK: 2:2. Diváci: 68. Hřiště: Vochov.

Bolevec: Körner – Humpál, Bublík, Vávra (86. Loula), Pelnář, Hibler, Toman, Zítek (89. Hauer), Soukup, Šnaider, Winkelhöfer. Trenér: Michal Bublík.

Zruč: Strejc – Lang (74. Kubeš), Pavel, A. Král, O. Mašek, Tobrman (83. Pechman), Šulan, Korous (67. Fryček), Mošna, F. Korelus, D. Král. Trenér: Jaroslav Urbánek.

Černice – Horní Bříza 1:0

„Hodnotí se mi to těžko, protože jsme prohráli gólem v závěru. Chtěli jsme vyhrát, nemáme ani bod. Asi rozhodla červená karta a naivní chyba na konci zápasu. Soupeři gratuluji,“ sdělil krátce trenér Horní Břízy Aleš Zach.

Poločas: 0:0. Branka: 87. Peterka. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 1:2. ČK: 70. S. Rous (HB). Diváci: 200.

Černice: Bouzek – Vít, Mlnařík, Pechek, Skala (53. J. Müller), Hrach, Peterka, Švejda (89. M. Müller), Hohlberger, Fürbacher (89. Toman), P. Eger (72. E. Eger). Trenér: Petr Kural.

Horní Bříza: M. Zach – P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, Netáhlo, Kellich (74. Chocholatý), Do Thanh Tung (87. Polák), Kraček, J. Mašek, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Meclov – Chotíkov 4:0

„Byl to celkem vyrovnaný zápas, v prvním poločase boj o střed hřiště. Do vedení jsme se dostali ve druhé půli po krásné ráně Obdržálka, od té doby jsme soupeře téměř k ničemu nepustili,“ bilancoval nad zápasem trenér Meclova Jiří Vogeltanz.

Poločas: 0:0. Branky: 77. a 82. Havlíček, 57. Obdržálek, 70. Suchý. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 0:5. Diváci: 100. Hřiště: Třebnice.

Meclov: Chrž – Klíma, Tolar (85. Pačesný), Hartl, Kafka, Levchenko (56. Suchý), Čižikov, Obdržálek, Chromý, Mareš (70. Kopperberg), Havlíček. Trenér: Jiří Vogeltanz.

Chotíkov: Forman – Kluska, Kučera (62. M. Míka), Lopata, D. Míka (84. Soukup), Michal Prais, Rubricius, J. Vlk, Vraštil (84. P. Černý), Vild (62. Cirok), Klepal (77. L. Vlk). Trenér: Petr Kučera.

Tlumačov – Vejprnice 3:2

„Přijel k nám soupeř, jenž doposud ještě neztratil ani jeden bod. Vejprnice hrály velmi dobře, zejména po kombinační stránce, byly lepší na míči. My jsme ale bojovali a odměnou nám byly tři body, i když musím přiznat, že to byl naprosto vyrovnaný zápas, který nakonec vyhrál spíš šťastnější tým,“ hodnotil zápas trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Poločas: 2:2. Branky: 4. Copák, 40. Leitl z penalty, 68. Džugan – 14. a 42. Heindl. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 2:4. Diváci: 150.

Tlumačov: Touš – Leitl, Žák, Wolf, T. Šindelář (46. Kobes), Pfeifer, Minařík (85. Fořt), Copák (90. Sladký), R. Šindelář (90+2. L. Svoboda), Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Vejprnice: Vavrík – Heindl, Baxa (6. J. Král), Rada, Bayer, Kolář, Kotva, D. Svoboda, Puhlovský, Heller, Potoček. Trenér: Jiří Šámal.