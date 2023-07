Hráčům v baráži trochu chyběla kondice, práce je dost, říká nový trenér Holýšova

A jak utkání hodnotili v táboře zálohy domažlické Jiskry, pro kterou se jednalo už o druhý přípravný test? „Bylo vidět, že do Holýšova přišel trenér Dejmek, ať už po taktické či fyzické stránce. My jsme šli do zápasu bez hráčů, kteří trénují s áčkem, ale zase nás doplnili kluci z dorostu," řekl fotbalista Tomáš Korelus.

„Utkání mělo dobrou úroveň. Úvod vyšel lépe Holýšovu, který si po našich chybách během patnácti minut vytvořil dvě šance, ale nevyužil je. Pak už jsme se dostali do hry a do konce zápasu byli na hřišti lepším týmem. Jen škoda šancí, které jsme nevyužili, ale v téhle části přípravy je to zatím ještě jedno, snad do startu sezony vypilujeme," doplnil zkušený obránce Benfiky.

