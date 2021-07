Benfika chce vyhrát i do třetice, síla mužstva je podle kouče ve fotbalovosti

Ve dvou nedokončených sezonách byli fotbalisté Jiskry Domažlice B na prvním místě. Vyhrát chtějí i do třetice a už oficiálně i s oslavami postupu do divize, i když by nebylo jisté, jestli by vedení klubu své béčko do vyšší soutěže přihlásilo.

Zápas letní přípravy mezi Nýrskem a domažlickou rezervou (ve žlutém). | Foto: Deník/Martin Mangl

Síla mužstva je podle hrajícího trenéra Pavla Javorského ve fotbalovosti. „Chci po klucích, aby hráli moderní fotbal, byli co nejvíce na balonu. Myslím si, že se nám to rok dva dařilo, a doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si Javorský. Zápas letní přípravy mezi Nýrskem a domažlickou rezervou (ve žlutém).Zdroj: Deník/Martin Mangl Do béčka přešla pětice mladíků z dorostu. Někteří z nich už dostali šanci v třetiligovém A mužstvu. „Karel Jahn je v áčku, ale jeho kádr je nabitý, takže bude dostávat prostor u nás. Vojta Černý se dostal do áčka. Trenéři dorostu dobře pracují s kluky a ti, kteří přišli, se mohou hned dostat do základní sestavy. V kádru se nám prolíná mládí se zkušenostmi,“ uvedl trenér béčka Jiskry. Cíle Přeštic zůstávají stejné. Chceme postoupit do třetí ligy, hlásí Purkart Přečíst článek › Pochvaluje si také spolupráci s A-týmem i s dorostem. V přípravě, kdy někteří hráči byli na dovolených, si A i B tým vypomohly. Výměna probíhala a bude pokračovat i v mistrovských zápasech. „Pokud ale není potřeba, nezasahujeme do toho a hrajeme se svými hráči. Jeden až dva méně vytěžovaní hráči jdou hrát za nás. S jejich přístupem jsem byl spokojený, protože za dva roky se nestalo, aby přišel hráč z áčka a byl otrávený, že musí hrát za béčko. Naopak byli nejlepšími na hřišti, odvedli maximum a pro kluky z dorostu je super, když si zahrají s kluky, kteří nastupují ve třetí lize,“ řekl Javorský. Zápas letní přípravy mezi Nýrskem a domažlickou rezervou (ve žlutém).Zdroj: Deník/Martin Mangl Předností jeho týmu je fotbalovost, ale v čem jsou jeho slabiny? „Myslím si, že po koronavirové přestávce bez zápasů a herního vytížení, chybí optimální fyzická kondice. Neříkám, že jsme špatně fyzicky připravení, ale hráčům chybí zápasové vytížení. Jakmile začnou utkání, tělo se přizpůsobí a kluci se dostanou do zátěže. I když měli individuální tréninky, tak zápasové zatížení je něco jiného. Jsem zvědavý, jak na tom budou jiné týmy a jak budeme vypadat ve srovnání s nimi,“ tvrdil lodivod domažlického B-týmu, jemuž se říká Benfika. Rokycany čeká v divizi těžký start, na úvod hostí ambiciózní Jihočechy Přečíst článek › O dalších slabinách nechtěl mluvit. „Je jich hodně, ale nebudu o nich mluvit nahlas. Slabiny jsou a budou,“ pousmál se hrající trenér Jiskry Domažlice B. Javorský bude v kariéře pokračovat. „Každý rok si říkám, že budu hrát méně a méně. Což je pravda, ale teď je to ze zdravotních důvodů. Pokud budu cítit, že mohu týmu pomoci a budu zdravý, tak se na hřišti objevím. Na tom jsem domluvený i se svým asistentem Romanem Pekhartem,“ uzavřel Pavel Javorský. Věřím, že budeme nahoře, říká před startem divize šéf fotbalového Petřína Přečíst článek ›

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu