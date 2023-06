Už bez odvolaného trenéra Jaroslava Kubeše vstoupí fotbalisté Holýšova do baráže o udržení krajského přeboru. Mužstvo převzal hrající asistent kouče Václav Kaas v posledním kole soutěže doma proti Mýtu (3:0). Holýšov čeká náročný dvojzápas proti Chlumčanům, čtvrtému celku I. A třídy. První zápas je na programu ve čtvrtek od 18 hodin v Chlumčanech, odveta se hraje v neděli ve stejný čas v Holýšově.

Na archivním snímku zápas 20. kola, KP: Start Tlumačov (žlutozelení) - Holýšov 0:6, 2. dubna 2023. | Foto: Jiří Pojar

Holýšovu unikla jistota krajského přeboru o jediný bod, a tak z dvanáctého místa musí do baráže. "Celou sezonu nás provázel nedostatek hráčů. Před sezonou jsme se snažili dotáhnout nějaké přestupy, ale bohužel nevyšly. Pak přišla zranění. Ale i tak jsme měli některé zápasy zvládnout lépe, například s Nýrskem nebo ve Staňkově. Ke konci sezony jsme to už neměli ve vlastních rukou," vysvětlil nový trenér Holýšova Václav Kaas ze svého pohledu příčiny pádu do spodního patra tabulky.

Kaas převzal mužstvo před posledním duelem základní části krajského přeboru, v němž Holýšov hrál doma s Mýtem. "Zápas byl z naší strany povedený. Objevovaly se tam dobré kombinační akce a od toho se musíme odrazit," uvedl Kaas.

Na baráž by měl mít kompletní kádr. "Před baráží je to vždy složité, ale snažíme se kvalitně potrénovat a hlavně se zvednout. Je pravda, že v posledních sezonách jsme nehráli baráže a nebyli v takové nepříjemné situaci, ale barážová utkání jsem jako hráč zažil. I starší kluci si je pamatují, takže si nemyslím, že budou pod nějakým tlakem," dodal trenér Holýšova, který dva roky dělal hrajícího asistenta. "Ale hrál jsem už jen minimálně. Nemám v plánu nastoupit do baráže, je třeba předat štaci mladším," doplnil Václav Kaas.

Varováním pro Holýšov je fakt, že Chlumčany v únoru potrápily v Poháru krajského fotbalového svazu (PKFS) vítěze krajského přeboru Tachov, s nímž vypadly po těsné porážce 2:3.

"Nějaké informace o soupeři mám. Chlumčany mají kvalitní tým, hrají bojovně, takže nás nečeká nic jednoduchého, ale věřím, že to zvládneme. Některé kluky znám, určitě budou namotivovaní, protože baráž o postup výš jakýkoliv tým namotivuje. Nebude to nic jednoduchého pro nás, ale věřím, že to zvládneme. Chtěli bychom předvést to, co poslední zápas s Mýtem. To znamená kombinační hru, běhavý fotbal a důraz," řekl Kaas.

Holýšov začíná venku, ale v tom trenér nevidí jednoznačnou výhodu. "Protože v baráži je domácí či venkovní prostředí nevyzpytatelné. Ale určitě budeme chtít ten první zápas vyhrát," prohlásil Václav Kaas.

