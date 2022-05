FOTO: Lhota doma přehrála Baník. Jiskra je malý krůček od postupu do divize

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Vítězové jednotlivých kol – 16. kolo: Jan Schimmer (Horní Bříza), 17. kolo: Ondřej Pavlas (Stříbro), 18. kolo: Martin Švehla (Lhota), 19. kolo: Miroslav Hojda (Jiskra B), 20. kolo: Ondřej Kotrnoch (Lhota), 21. kolo: Jakub Šroubek (Lhota), 22. kolo: Adam Král (Zruč), 23. kolo: Jakub Volák (Radnice).

Nominace (23. kolo)

Miroslav Zach (Zruč): Ačkoliv dostal v Nepomuku dvě branky, chytal skvěle a svůj tým několikrát podržel. „Chytil nejméně tři tutovky i další šance,“ pochválil gólmana soupeře trenér Nepomuku Josef Viktora.



Matyáš Flandera (Nepomuk): Do nominace se vešel i Zachův brankářský protihráč na straně Nepomuku. Také tento stále ještě osmnáctiletý gólman sice pustil za svá záda dva míče, ale fanoušky v ochozech nadchl několika zákroky. „Totéž co u Miroslava Zacha. Mladí kluci, ale velká kvalita,“ řekl kouč Viktora. Flandera navíc svému týmu vychytal bonusový bod v penaltách.



Imrich Varga (Nýrsko): Šutér nýrských Optiků byl v nedělním zápase 24. kola krajského přeboru k nezastavení. Během třiceti minut vstřelil hattrick a stal se hlavním hrdinou při vítězství 4:0 nad Staňkovem.



Lukáš Volek (Bolevec): Fotbalisté plzeňského Bolevce boj o záchranu rozhodně nevzdávají. V neděli uspěli na půdě Tlumačova 3:2 hlavně díky dvěma trefám Lukáše Volka. Jeho nominaci umocňuje fakt, že Volek je ještě dorostenec a plnoletosti dosáhne až v srpnu.



Miroslav Hojda (Domažlice B): Lídr z domažlického béčka prohrával ve šlágru na půdě Radnic 0:1, ale pět minut před koncem nastala chvíle Miroslava Hojdy, který vyrovnal. Benfika následně ovládla i penaltový rozstřel a k postupu do divize ji chybí jen malý krůček. Respektive bod.