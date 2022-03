A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Hráčem úvodního jarního kola se stal brankář Horní Břízy Jan Schimmer, který od vás – našich čtenářů – získal nejvíce hlasů. V 17. kole byl vyhlášen nejlepším hráčem stoper Ondřej Pavlas z Baníku Stříbro a o tom, kdo se stane nejlepším hráčem víkendového - 18. kola - krajské elity, můžete rozhodnout právě nyní.

O titul Hráč 18. kola krajského přeboru usilují:



Do Thanh Tung (Horní Bříza): V utkání se Stříbrem byl 23letý záložník tahounem většiny akcí svého celku. „Podal velice dobrý výkon,“ chválil i Aleš Zach, trenér Horní Břízy. Do Thanh Tung tak výraznou měrou přispěl k tomu, že domácí srovnali na konečných 1:1 a nakonec si připsali ještě bonusový bod za lépe zvládnutý penaltový rozstřel.



Giuseppe Lanfranchi (Baník Stříbro): „Sehrál výborný zápas,“ vyzdvihl Aleš Zach i jednoho hráče ze soupeřova týmu. Lanfranchi patří dlouhodobě k tahounům Stříbra, Teď může navázat na spoluhráče Ondřeje Pavlase, který byl zvolen Hráčem kola krajského přeboru minule.



Tomáš Hrach (Černice): Hned po přestávce poslal 23letý fotbalista svůj tým do vedení, když trochu krkolomně zakončil přihrávku Erika Egera. I když Vejprničtí potom vyrovnali na konečných 1:1 a připsali si po penaltách bod navíc, vybrali jsme pro vás hráče Černic, které přece jen nebyly v zápase favoritem.



Martin Švehla (Sokol Lhota): Útočník Lhoty má lví podíl na tom, že fotbalisté Lhoty na jaře poprvé urvali body, když na umělé trávě na Bolevci porazili Rapid 2:0. Navíc byl vůbec prvním hráčem týmu, jemuž se ve druhé polovině sezony podařilo skórovat. A to hned dvakrát.



Nico Arrammach (Staňkov): V nedělním utkání 18. kola proti Bolevci byl mladý člen staňkovské party ústřední postavou při vítězství 4:0. Byl to právě on, kdo po bezbrankovém prvním poločase otevřel chvíli po obrátce skóre, a když se v 56. minutě prosadil podruhé, dodal týmu potřebný klid.