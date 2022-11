OHLASY Z PŘEBORU: Zruč překvapila lídra. Černice i Baník ztratily výhru v závěru

Vítězové jednotlivých kol ankety Deníku – 1. kolo: Michael Džugan (START Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Sokol Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 4. kolo: Šimon Smola (Sokol Lhota), 5. kolo: František Polášek (Sokol Radnice), 6. kolo: Lukáš Hudec (Tachov), 7. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 8. kolo: Dominik Donate (Stříbro), 9. kolo: Petr Pejsar (Tlumačov), 10. kolo: Matěj Kouřil (Lhota), 11. kolo: David Křížek (Sokol Lhota), 12. kolo: Patrik Eger (Černice), 13. kolo: Daniel Kasl (Stříbro), 14. kola: Petr Kučera (Chotíkov).

Nominace (NEJ hráč 15. kola krajského přeboru)

Matěj Šefl (Petřín Plzeň): Rezerva plzeňského SK Petřín deklasovala v posledním kole podzimní části krajského přeboru Lhotu 5:1 a přeskočila ji na čtvrtém místě tabulky. Velkou zásluhu na tom měl třiadvacetiletý fotbalista Matěj Štefl, jenž první gól vstřelil ve 43. minutě a za šestnáct minut už slavil hattrick, který zkompletoval díky úspěšně zvládnuté penaltě.



Tomáš Ježek (Rapid Plzeň): Plzeňský tým v derniéře prohrával na hřišti Baníku Stříbro rychle 0:2, ale nesložil zbraně, do pauzy snížil a po změně stran vystupňoval tlak, který nakonec vedl k vyrovnání. Branku, která pro Rapid znamenala zisk cenného bodu, obstaral v páté minutě nastavení mladík Tomáš Ježek, pro něhož se jednalo teprve o druhý zásah v sezoně.



Patrik Eger (Černice): Zkušený fotbalista Černic se v závěru podzimu prezentoval vynikající sportovní formou. Pro něj osobně možná škoda, že přichází zimní pauza. Třicetiletý snajpr vstřelil v sobotním utkání 15. kola do sítě Tlumačova tři branky, ale ani ty nakonec nepomohly týmu k vítězství. Hosté v závěru dotáhli dvougólové manko a duel skončil 4:4.



František Jarolím (Nýrsko): Zkušený veterán v brance Okuly zase jednou ukázal, že ještě nepatří do starého železa. Spolehlivým výkonem pomohl svému Nýrsku k bezbrankové remíze na půdě TJ Sokol Radnice, která se urodila v neděli odpoledne. Podobně si na druhé straně počínal o celých 13 let mladší Jakub Volák, ale přednost dostal brankář Jarolím.



Marek Šafanda (Nepomuk): Fotbalistům Nepomuku se v koncovce podzimní části nedařilo podle ideálních představ, ale první polovinu soutěžního ročníku zakončili dobře. V nedělním utkání 15. kola zvítězili svěřenci trenéra Josefa Viktory na hřišti posledního Staňkova přesvědčivě 4:1, a to i díky dvěma trefám již sedmatřicetiletého Marka Šafandy.