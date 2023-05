Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme 24. kolem, které bylo na programu od soboty do úterý.

Krajský přebor, 24. kolo: TJ Sokol Lhota (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Holýšov (modří) 0:3. | Foto: Deník/Filip Nekola

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

Nominace (NEJ hráč 24. kola krajského přeboru)

Jaroslav Šroub (FK Tachov): Osmnáctiletý mladíček naskočil až do druhého poločasu sobotního utkání s Nepomukem, přesto se ještě stihl dvěma góly podílet na demolici soupeře 5:0. První branku vstřelil už po devíti minutách pobytu na hřišti, když v těžké pozici usměrnil do sítě Kořínkův centr. Druhý gól pak přidal po rohu v 79. minutě. O den později pak vedl do boje jako kapitán starší dorost Tachova v České divizi, ale porážce s Domažlicemi (1:4), která jeho tým odsunula na poslední místo, nezabránil.



Václav Šperl (TJ Holýšov): Fanoušci si ho pamatují jako snajpra divizní Kolovče, když za ní hrávali exligoví borci Vlček, bratři Doškové i další. V letošní sezoně zkouší osmatřicetiletý fotbalista vyvést jako kapitán ze záchranářských vod fotbalisty Holýšova. Tentokrát se hattrickem podílel na překvapivé výhře jeho celku ve Lhotě. „Ve zkratce by se dalo říct, že nás porazili Šperl s Valachovičem,“ lamentoval Petr Nykles, kouč Lhoty. Šperl už má v letošní sezoně na kontě tucet branek.



Václav Šperl v zápase na hřišti Lhoty.Zdroj: Deník/Filip Nekola



Jan Vild (TJ Slavoj Mýto): Gólman ex-divizního celku tentokrát sundal rukavice a byl připraven do pole pomoci svému týmu. V sobotním utkání 24. kola na půdě Baníku Stříbro dostal od trenéra Spěváčka šanci na posledních deset minut a odvděčil se mu parádně. Vstřelil dvě branky a výrazně tak přispěl k vítězství svého týmu 3:0. Mimochodem: pětatřicetiletý brankář nastoupil o den později také za rezervu Slavoje a v zápase s Příkosicemi (6:2) vstřelil branku už v první minutě.



Jan Vild.Zdroj: David Koranda



Jiří Liška (SK Rapid Plzeň): Fotbalisté Rapidu Plzeň se v úterní dohrávce postarali o veliké překvapení. Na domácím hřišti porazili rezervu divizního SK Petřín těsně 1:0 a oslavili druhé vítězství v řadě, opět navíc s nulou vzadu. Rapid se ve druhé půle spíš jen bránil, ale hubený náskok z první půle, který zařídil gólem Tomáš Ježek, dokázal ubránit. I díky mladému brankáři Jiřímu Liškovi, který předvedl bezchybný výkon.



Jakub Pavlík (FK Okula Nýrsko): Vůbec poprvé na jaře zvítězili, když na domácím hřišti porazili druhý Chotíkov 5:2 a posunuli se v tabulce krajského přeboru na čtvrté místo. Pod vítězství fotbalistů FK Okula Nýrsko se dvěma přesnými zásahy podepsal dvaadvacetiletý čahoun Jiří Pavlík, který nejprve skóroval hlavou svým typickým důrazem po standardní situaci, kdy přeskočil chybujícího gólmana a ve druhé půle krásně vyřešil rychlý brejk svého týmu. Jakub Pavlík, který je spíš defenzivním borcem, letos vstřelil už devět branek, z týmu je na tom lépe pouze útočník Imrich Varga.



Jakub Pavlík (vlevo).Zdroj: Jindřich Schovanec