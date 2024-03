Řeší výstavbu mužstva Jiskry Domažlice B s vámi ještě někdo? Vedoucí B mužstva Kuba Kalný se zapojuje s Tondou Vlčkem (vedoucí klubové akademie mládeže, pozn. aut.) do shánění hráčů, kteří působili v Jiskře. Bohužel je to už docela na poslední chvíli, ale věřím, že se kádr ještě doplní. Máme nějakou představu o jeho složení, ale uzavřený ještě není, takže bych nerad zveřejňoval jména.

„Naposledy jsem působil ve třetiligovém Znojmě, kde bylo devět národností. Tým se skládal tím způsobem, že pan majitel přivedl tři hráče, z nichž třeba jeden zůstal. A takhle to šlo dál. Ale ve finále to byla ve Znojmě celkem úspěšná mise. Domažlice jsou pro mě výzvou, což každého posouvá. Spolupracuji se sportovním ředitelem klubu Davidem Limberským, o kádru hodně diskutujeme. Není to něco, co by nás odrazovalo,“ říká Pavel Macháč.

Opravdu vás neodrazovalo, že hodně hráčů opustilo mužstvo v zimní přestávce a je nutné sestavit nový tým?

Vůbec. Vím, že pár klubů v divizi i v ČFL má problémy s počtem hráčů. Člověk by chtěl přijít k hotovému, mít dvacetičlenný kádr, ale v dnešní době je to nereálné.

Věříte, že do startu divize 10. března se kádr Jiskry B rozšíří?

Intenzivně na tom pracujeme. My chceme vybírat hráče koncepčně, s vizí do budoucnosti. To znamená, že kdybychom postupovali bez koncepce, tak by to do 10. března klaplo. Ale musíme si hráče vyzkoušet, přihlédnout k jejich věku či k potenciálu pro A tým. Raději počkáme do konce přestupního období s tím, že první soutěžní zápasy možná nebudou podle představ. Upřednostňujeme koncepčnost.

Z jakých soutěží jsou noví hráči?

Od I. A třídy až se zkušenostmi z ČFL i se startem ve druhé lize. Dokud nebude konec přestupního termínu, neprozradím jména ani posty. Není jisté, jestli ti hráči k nám přestoupí, protože to musí dávat ekonomický smysl. Někdo se může jevit zajímavě, ale musíme si spočítat, aby nás přestup nevyšel dráž, než chceme. Můžu ale prozradit, že máme hodně mladý tým.

Jak se noví hráči, kteří se neznají, sehrávají?

Hůř, když jsme neměli přípravná utkání. Poslední únorový víkend jsme s Nýrskem hráli první přátelský zápas. Samozřejmě to je trochu zpoždění, ale nevidím v tom problém, protože některé týmy týden i 14 dní před sezonou berou přáteláky ještě jako část kondiční složky. Teprve na konci února jsme na trénincích začínali s koncepcí hry, protože kluci měli slabší fyzickou kondici. Dlouho jsme ji doháněli a ještě to dva týdny před startem soutěže nebylo ono.

FOTO, VIDEO: Benfika přestřílela tým z krajského přeboru

Cílem je záchrana divize?

Samozřejmě. Pan Ticháček má ambice postoupit s áčkem do druhé ligy, takže divize je pro méně vytížené hráče z A týmu dobrá soutěž.

Proč jste se rozhodl vzít Jiskru Domažlice B?

Domažlice jsou po Viktorii Plzeň druhý nejúspěšnější a nejznámější klub v kraji. Je tu silné zázemí, na stadionu je atletická dráha k využití pro kondiční tréninky, máme umělou trávu s novým povrchem, naproti je bazén, rozcvičovna. Roli hráli i lidi kolem klubu, jako jsou prezident klubu pan Ticháček nebo sportovní ředitel David Limberský, který mě oslovil. Musím zmínit i vedoucího B týmu Jakuba Kalného, který funguje 24 hodin sedm dní v týdnu.

Jak dlouhá byla jednání s Jiskrou?

Po pěti dnech od nabídky od Davida Limberského jsme se sešli s panem Ticháčkem, Davidem, Tondou Vlčkem a Kubou Kalným a nastolili jsme si nějaké představy. I já mám svoji koncepci, nechtěl jsem do toho jít jen proto, že jsem byl bez angažmá. Po více než týdnu jsem už trénoval B mužstvo.

Stoper Čihák ozdobil premiéru v domažlickém dresu vstřelenou brankou

S jakými vizemi vás bralo vedení Jiskry?

Stabilizovat B mužstvo, dát mu nějakou herní tvář, zapracovat mladé hráče, aby byli připraveni pro A tým, a pokusit se o záchranu divize.

Na jak dlouho jste se domluvili na spolupráci?

Minimálně do konce sezony. Nemáme stanovené datum. Pokud by však přišla hodně zajímavá nabídka, tak by se o ní dalo diskutovat. Ale nechci předbíhat. Uvidíme, co se podaří postavit za tým a jaké budou výsledky.

Pavel Macháč (40)

Pochází z Plzně, kde trénoval mládež a půl roku s Pavlem Fořtem juniorku U21 Viktorie Plzeň. „Poté jsem se měl vrátit k mládeži, ale k té se hůř vrací, když máte zkušenosti s velkým fotbalem. Ozvala se Příbram, tam jsem působil jako trenér v celostátní dorostenecké lize, což byla výzva,a jsem rád, že jsem ji absolvoval,“ popsal Pavel Macháč.

Z Příbrami odešel dělat asistenta trenéra k A týmu Znojma, který hraje třetiligovou MSFL. V únoru 2023 se stal hlavním koučem. „Den před začátkem nové sezony 2023/24 jsem se dozvěděl, že nebudu pokračovat u A týmu,“ řekl 40letý trenér.

Od ledna 2024 je hlavním trenérem divizní Jiskry Domažlice B.

1. SC potřetí během půl roku mění kouče. Přišel Portugalec Silva