A to dvakrát prohrávali, ještě třicet minut před koncem dokonce 1:3. V 60. minutě ovšem svým druhým zásahem v zápase snížil Nedvěd, o šest minut později vyrovnal střídající Vlček a na 4:3 rozvlnil síť v 81. minutě parádně mladík Lukáš Korelus. Následně jeho starší bratr a kapitán Tomáš „udělal“ penaltu, kterou ovšem gólman Červený zneškodnil a skalp ambiciózního celku z jihu Čech potvrdil v 87. minutě Kryštof Bílik, jenž uzavřel konečný účet střetnutí. To už hosté z jihu republiky dohrávali bez potrestaného Škrlety, jenž byl v 79. minutě za stavu 3:3 vyloučen.

3. kolo FORTUNA divize A: TJ Jiskra Domažlice B (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Sokol Lom (žlutí) 5:3 (1:2).Zdroj: Jiří Pojar

„Věděli jsme, že Lom bude o tři levely výše, než většina soupeřů z kraje a ještě o level výše, než soupeři z divize, se kterými jsme v úvodních dvou kolech hráli. Ostatně to potvrdil v úvodních minutách, kdy nás zatlačil a dělal si s námi, co chtěl. I přes to byla škoda, že všechny branky jsme soupeři darovali po našich chybách, což nám dělá problém v každém zápase,“ říká na úvod hodnocení velezkušený kapitán a stoper domažlické rezervy Tomáš Korelus.

Mohl ji písknout, ale i nemusel, říká fotbalista Presl o diskutabilní penaltě

„Ale i tak jsme dokázali vstřelit pět branek, čtyři z toho ve druhé půli, a ukázalo se, že když chceme a plníme to, co máme, dokážeme se vyrovnat i Lomu. Nedělní výhra je pro mladé kluky, ale i mě zatím asi nejcennější, kterou jsme spolu zažili, a snad je to pro nás odrazový můstek do budoucna,“ přeje si osmadvacetiletý důrazný stoper, jenž byl v konfrontaci s Lomem suverénně nejstarším členem základní sestavy. Pro zajímavost: tím druhým nejstarším byl brankář Lukáš Červený, který se narodil na začátku roku 2001.

FOTO, VIDEO: Jiskra díky penaltě Mužíka sejmula Dynamo a zůstává stoprocentní

Tomáši, gratuluji k parádnímu výkonu celého mužstva, ale povězte mi: co se vám honilo hlavou, když za stavu 4:3 pro váš tým odpískal sudí penaltu ve prospěch Lomu? Právě po vašem zákroku na jednoho z pronikajících hráčů jihočeského soka…

Byl to trošku šok. Za prvé proto, že jsem na kluky apeloval, abychom utkání po obratu dohráli zodpovědně a za druhé proto, že si soupeř spíš ublížil sám, než abych mu k tomu nějakým způsobem pomohl já. Jenže rozhodčí pokutový kop odpískal a už se s tím nedalo nic dělat.

3. kolo FORTUNA divize A: TJ Jiskra Domažlice B (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Sokol Lom (žlutí) 5:3 (1:2).Zdroj: Jiří Pojar

Takže by se dalo říct, že rozhodčí zápasu skočil hostujícímu útočníkovi na špek?

Jak už jsem řekl, faul to podle mě nebyl, ale sudí to pískl. Nicméně výkon rozhodčího byl celkově výborný. Ne všechno se vždy povede, k fotbalu i tohle patří. Naštěstí nás podržel brankář Lukáš Červený, když penaltu chytil.

Zdroj: Youtube

Co se změnilo ve druhé půli, že jste úplně otočili obraz hry a začali si vytvářet šance? A nakonec dali čtyři góly, díky nimž jste slavili výhru.

Do druhého poločasu jsme změnili hlavně taktiku, kdy jsme soupeře chtěli nechat méně hrát a napadat ho, což se osvědčilo a rázem jsme byli mnohem více ve hře a byli více nebezpeční. Doufám, že nám to dodá sebevědomí do dalších zápasů a v Horní Bříze, která nás čeká za týden, na to navážeme.

OHLASY Z DIVIZE: Benfika otočila zápas s Lomem, gólman Červený chytil penaltu

Nakonec vítěznou branku vstřelil v 81. minutě z přímého kopu váš mladší bratr Lukáš. Co jste mu po zápase na jeho gólparádu říkal?

Brácha umí skvělé věci a kopání přímých kopů je jednou z jeho silných stránek už od dorostu. Jediné, co jsem mu vytkl, bylo to, že se opičí v kopání přímáků skrz zeď (směje se). Jinak to ale trefil opravdu skvěle a také jemu tohle může směrem do dalších zápasů jedině pomoci.

Zdroj: Youtube

Po třech odehraných kolech máte na svém kontě šest bodů. To na nováčka divize není vůbec špatná bilance.

Máte pravdu, šest bodů je slušný počin. Navíc jsme je získali doma proti Soběslavi a Lomu, tedy týmům, které budou na konci soutěže nejspíš nahoře. Částečně spokojení jsme, ale mrzí nás, že jsme nezvládli venkovní utkání v Komárově.

Co vám tam vlastně chybělo?

Každý bod z venku se počítá, jenomže náš předvedený výkon a vlastně ani přístup nebyly vůbec ideální.

Zdroj: tvcom.cz

Už jste to zmínil. V příštím kole hrajete na půdě Horní Břízy, která je v soutěži rovněž nováčkem, ale na rozdíl od vás na první body v soutěži stále čeká. S jakým cílem tam pojedete?

Horní Bříza sice nemá ani bod, ale každé venkovní utkání v divizi je těžké. Ať už hrajeme proti Lomu, nebo Horní Bříze, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Potom věřím, že bodů budeme mít po víkendu v tabulce víc než jen šest.

PODÍVEJTE SE: Benfika očarovala fotbalovou veřejnost famózním obratem