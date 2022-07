„Prvních dvacet minut bylo z naší strany velice dobrých. Vedli jsme 2:0 a soupeře do ničeho nepustili. Pak jsme ale upustili od toho, co jsme měli hrát a řekli si v kabině před zápasem, naopak soupeř zvýšil pohyb i agresivitu a začal nám dělat problémy. Ještě do poločasu vyrovnal na 2:2,“ zlobil se v hodnocení pro Deník trenér rokycanského mužstva Milan Dejmek.

Fotbalisté divizního FC Rokycany (na archivním snímku hráči v zelených dresech) prohráli své přípravné utkání na novou sezonu. S Kladnem padli 2:4.Zdroj: David Koranda

„Ve druhé půli byla hra vyrovnaná, my prostřídali sestavu, ale opět se nám nepovedl závěr, ve kterém jsme svou laxností darovali Kladnu dvě branky,“ pokračoval v popisu utkání kouč Rokycan, jenž do přípravy přivítal dva nové hráče – Michala Nového z Mýta a Lukáše Pergla z dorostu SŠ Plzeň.

„Odešel nám naopak Vaščák do Radnic, Lang do Komárova a není s námi ani Matěj Rybař, který je na zkoušce v Sokolově. Nějaké změny ještě nastanou, jednáme o příchodu některých hráčů, abychom vhodně posílili, nebo přesněji řečeno doplnili kádr,“ prozradil Milan Dejmek, trenér Rokycan.

Další přípravné utkání odehrají jeho svěřenci ve středu od 18.30 ve Slaném a v sobotu přivítají Dobříš. Tento duel bude opět hostit hřiště Primalexu Břasy.

