Víkendový program druhého kola nového ročníku FORTUNA divize A nabídne fanluškům mimo jiné krajské derby mezi domácími Rokycany a fotbalisty rezervního týmu TJ Jiskra Domažlice. Zápas dvou týmů, které na úvod sezony prohrály, začíná v Husových sadech v sobotu v 10.30 hodin.

Fotbalisté rezervního týmu TJ Jiskra Domažlice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) cestují k zápasu 2. kola FORTUNA divize A na hřiště FC Rokycany. | Foto: Jiří Pojar

„Teď v sobotu jedeme do Rokycan, kde nás opět nečeká nic jednoduchého. My si na sebe stále zvykáme s naším mladým týmem a proti nám stojí naopak velmi zkušený tým, který ví, co chce hrát. Naposledy jsme soupeře v Rokycanech porazili, takže víme, že se tam hrát dá. Pokud se vyvarujeme zbytečných chyb a nebude nás trápit koncovka, tak věřím tomu, že si domů body přivezeme,“ prohlásil pro klubový facebook obránce domažlického týmu David Sedláček.

„Máme před sebou první domácí zápas, a to nás zavazuje k zodpovědnému výkonu před domácím publikem. Rádi bychom navázali na výkon v pohárovém utkání proti Doubravce,“ říká rokycanský lodivod Michal Veselý, který tuší, že první víkendový den půjde o specifický zápas. „Několik z nás v Domažlicích působilo, tak je vždy o motivaci postaráno,“ naráží na fakt, že on sám dres Jiskry v minulosti oblékal, stejně jako brankáři Dan Houdek s Lubošem Růžičkou či obráncem Janem Matasem. „Doufám, že předvedeme hezkou podívanou, gólově bohatý zápas a nezkazíme divákům chuť k sobotnímu obědu,“ přeje si kouč.

V posledních pěti vzájemných soutěžních zápasech byli úspěšnější Chodové, kteří třikrát vyhráli, jednou remizovali a jednou zvítězili Rokycanští. Poslední utkání mezi Rokycany a Domažlicemi B se odehrálo na konci dubna v rámci 24. kola minulé divizní sezony. Rokycanští před svými fanoušky vedli ještě v 63. minutě 2:0, ale nakonec museli přijmout porážku 2:4.

Ohlédnutí za posledním vzájemným zápasem (29. dubna)

24. kola divize A, 2022/2023: FC Rokycany - TJ Jiskra Domažlice B 2:4

„Byl to jeden z nejdůležitějších zápasů v poslední době. Vypadli jsme ze hry na deset minut, kdy jsme třikrát inkasovali a Domažlice to tak otočily. Nebyli jsme pak už schopní na to zareagovat, byli jsme už v křečí. Na druhou stranu jsme najeli na nějaké herní změny, které se projevovaly. Přestože jsme prohráli, byly tam pozitivní věci,“ vysvětloval nový rokycanský kouč Michal Veselý. Ten nahradil v minulém na trenérské lavici Michala Dejmka, jemuž dělal předtím asistenta. „Zatím to je dočasné řešení. Jestli zůstanu jako hlavní trenér až do konce sezony, se bude řešit až v týdnu,“ dodal Veselý.

Trenér FC Rokycany Michal Veselý.Zdroj: Deník/Filip Nekola

Na druhé straně naopak panovala po dobrém výkonu a vítězství spokojenost. „Bylo to zasloužené. My jsme hráli fotbal, Rokycany jen nakopávaly balony. Z toho vstřelili jednu branku, druhou jsme si dali prakticky sami po chybě v rozehrávce. Pomohly změny v sestavě, kdy jsme vysunuli Marka Bauera na hrot. Zvedli jsme se a nemuselo zůstat jen u čtyř gólů. Pro nás každopádně enormně cenné vítězství,“ mohl být spokojený tehdejší domažlický lodivod Stanislav Vítovec, který po sezoně posílil realizační tým rivala z Klatov.

Poločas: 1:0. Branky: 27. Karlíček, 48. z penalty Michal Nový – 63. a 66. Jahn, 70. a 83. Copák. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Umosor, Jan Hereit, T. Zajíček, Eger, Lehký (77. Drábek), Michal Nový (65. Černý), Janota, Karlíček, Holek. Trenér: Michal Veselý. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – L. Korelus, Jahn, Sedláček, Janča (77. Vlček), Bílik, Copák (85. Staněk), Bauer, Nedvěd (59. L. Korelus), Hojda, Voves. Trenér: Stanislav Vítovec.

