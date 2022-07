„Fotbalové dění v Plzeňském kraji jsem nadále sledoval, takže jsem z toho úplně nevypadl. Věnoval jsem mezi tím footgolfu, v němž jsem hrál i mezinárodní turnaje," prozradil třiapadesátiletý lodivod.

Ten neměl na rozkoukání v novém působišti příliš času. Od svého nástupu tak ihned začal Horní Bříza letní dril.

„Příprava probíhá standardně, ale vše se rozběhlo o něco později a není tak příliš času. Nemůžu si stěžovat na přístup hráčů, který je opravdu dobrý. To, co mi říkal Aleš Zach o týmu, se potvrdilo. Hráči jsou pracovití a je tam dobrá parta," může být Jan Jílek spokojený.

Plavci z Plzeňska překonali světový rekord

Vrásky na čele mu ale dělá početné složení kádru. Už minulý ročník dohrávala Bříza s malým počtem hráčů. A v krátkém letním období se nové tváře neoslovují vždy lehce.

„Hledáme posily, ale bohužel už je na vše trochu pozdě. Máme něco rozjednáno a snažíme se doplnit kádr. To je náš největší problém. Momentálně zkoušíme čtyři, pět hráčů. Byl bych rád, kdybychom do sezony šli s aspoň v patnácti, šestnácti," přeje si Jílek.

Horní Břízu čeká v sobotu velká událost v podobě oslav 90 let klubu. V rámci této události se Horní Bříza utkání s divizním Chebem. „Po zápase si sedneme a dohodneme se, kdo z hráčů, co tady jsou u nás na zkoušku, zůstanou. Pak budu moudřejší," vysvětloval nový trenér celku ze severu Plzeňska.

Hokejista Francouz přivezl Stanley Cup do Plzně v džípu americké armády

Ten si je vědom, že ho čeká společně s jeho svěřenci náročná sezona.

„Vím, jak velký skok je z krajského přeboru do divize. Nebude to vůbec lehké. Budeme muset jezdit po zadku a bojovat o každý bod. Hlavním cílem je záchrana, ale rozhodně nepůjdeme přes hranu, co se týká financí. Vyšší soutěž se přihlásila jako odměna pro kluky, kteří tady jsou a vykopali si to," dodal Jílek.

Zatím je jisté, že v Horní Bříze nebude pokračovat brankář Miroslav Zach, který bude oblékat dres Holýšova, kde by měl mít větší vytížení.

Petřín překvapil třetiligové Přeštice. Jak zápas hodnotili oba trenéři?