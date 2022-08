„Nedělní výhra je pro mladé kluky, ale i mě, asi zatím tou nejcennější, kterou jsme spolu zažili a snad je to pro nás odrazový můstek směrem do budoucna,“ nechal se slyšet kapitán domažlické Benfiky Tomáš Korelus.

Mimochodem: velký rozhovor s obráncem Jiskry pro vás připravujeme do úterního vydání Domažlického deníku v novinách i na webu. Čekání na něj si zatím můžete zpříjemnit pohledem do tajů fotogalerie ze zápasu, záznamem z tiskové konference i ze samotného utkání. A věřte: bylo se na co dívat!

TJ Jiskra Domažlice B - TJ Sokol Lom 5:3

Poločas: 1:2. Branky: 43. a 60. Nedvěd, 66. Vlček, 81. L. Korelus, 87. Bílik – 31. a 55. Musiol, 40. Škrleta. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (79. Škrleta). Diváci: 124. Sestava Domažlic B: Červený – T. Korelus, Sedláček, L. Korelus, Jahn, Nedvěd (90. Copák), Bílik, Soupír (85. Buršík), F. Holík (46. Vlček), Janča (90+1. Sloup), Velfl (46. Voves). Trenér: Stanislav Vítovec.

