„Vedení Mýta se rozhodlo odvolat trenéra bez souhlasu sponzora, který následně zareagoval tak, že hráči, které on přivedl do Mýta, nesměli nastoupit do dalšího zápasu proti Petřínu," prozradil Martin Patrovský, jenž však nechtěl jmenovat, o jakého konkrétního sponzora se jedná.

Zvrat v Mýtě, které tak přišlo o sedm hráčů

Šikovný záložník se tak dostal do nezáviděníhodné pozice. „Jsem sice hráč Mýta, ale sám se přiznám, že nevím, jakou mají sponzor a klub mezi sebou dohodu. Přijde mi proto rozumnější poslouchat sponzora, který mě platí. Nechci dělat žádné problémy," řekl upřímně odchovanec plzeňské Viktorie.

Ve svých devatenácti letech potřebuje mladý fotbalista zápasovou praxi jako sůl zvláště poté, co se v přechozích letech prakticky nehrálo kvůli epidemii koronaviru. Protože je ale v letošní sezoně již po přestupním termínu, existuje pro Patrovského a jeho další spoluhráče, kteří jsou v obdobné pozici, pouze jedno východisko. A to že vedení klubu Slavoje najde řeč se svým dosavadním hlavním sponzorem.

„Vůbec do toho nevidím. Čekáme na to, zda se sponzor domluví s klubem. Ptali jsme se na to, ale zatím nemáme žádné další zprávy. Fotbal hraju proto, protože mě baví. Už předtím se dlouho stálo kvůli covidu. Takže by to byla další pauza, ještě zbývá šest kol," je si vědom Patrovský.

Ten s dalšími hráči musel vyklidit sice šatnu v Mýtě, ale dle informací nyní všichni společně trénují s Přešticemi, kde je Radek Kozák hlavním mecenášem a momentálně se svým klubem nezadržitelně míří za postupem do třetí ligy. Zároveň většina z jmenovaných hráčů před působením v Mýtě prošla právě Přešticemi.

