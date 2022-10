Devět zápasů v řadě bodovali v divizní skupině A fotbalisté Rokycan. Po úvodní porážce se silným Lomem (1:2) postupně svěřenci Milana Dejmka navyšovali svoji sérii, kterou ukončil nyní Petřín. Plzeňané naopak věří, že se výhrou 2:0, podpořenou výborným výkonem, nastartují do zbytku podzimu.

SK Petřín Plzeň – FC Rokycany 2:0

„V prvním poločase jsme předvedli náš nejlepší výkon v celém kalendářním roce. Jedna branka byla pro Rokycany ještě milostivá. Na klucích byla velká chuť zabrat po dvou porážkách. Po pauze už bylo těžké navázat na tak výborný výkon, ale přesto jsme Rokycany nepouštěli do velkých šancí. Klid nám dala až ke konci zápasu branka Vovese, kdy zakončoval pěknou kombinaci střelou do prázdné branky. Byl bych rád, kdybychom na tento povedený výkon navázali i ve zbytku podzimu,“ přál si jeden z trenérů plzeňského Petřína Jan Pleticha.

Na druhé straně barikády bylo naopak po špatném výkonu cítit velké zklamání. „První polovina byla od nás katastrofální. Byli jsme rádi, že to bylo jen 0:1. Byli jsme pomalí, nechtělo se nám jít do soubojů a navíc jsme hned na začátku vyrobili penaltu. Musel jsem udělat o pauze nějaké změny a zvýšit hlas. V poli jsme hru vyrovnali, ale jinak jsme si za celý zápas vypracovali jedinou šanci. Petřín jich měl víc a zaslouženě vyhrál,“ uznal lodivod Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 1:0. Branky: 4. z penalty J. Vodrážka, 82. Voves. Rozhodčí: Eibl. ŽK: 2:3. Diváci: 150. SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Kohout, Klich, D. Heller (72. Treml), Lisý, P. Zajíček, Šimáně, Vinkler, J. Vodrážka (61. Demeter), Provod (82. Voves). Trenér: Jan Pleticha. FC Rokycany: L. Růžička – Matas, Jan Hereit, T. Zajíček, Procházka, Černý (75. Titl), Plzák (46. Pergl), Lehký (83. Laubr), Michal Nový (46. Glazer), Holek (46. Pražský), Kroc. Trenér: Milan Dejmek.

SENCO Doubravka – SK Tochovice 1:0

„Vyrovnaný zápas, který byl o jedné brance. Tu jsme nakonec dali my, když Milan Ungr potrestal špatnou rozehrávku soupeře. Jinak ale nebyla za celé utkání nějaká další stoprocentní šance. Závěr jsme si pak už pohlídali. Jsem rád, že jsme navázali na předchozí dva zápasy a znovu jsme bodovali. Byli jsme tentokrát šťastnější,“ uznal zkušený kormidelník Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 0:0. Branka: 81. Ungr. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:3. Diváci: 98. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Martin Nový, Fleissig (73. Matyáš Uzlík), Marek Patrovský, Paul, Ungr, Vacata, Pavel Krejčí, Světlík, Česák, Jáchym Trojanec (46. Künstner). Trenér: Josef Michálek.

Spartak Soběslav – SK Klatovy 1898 4:1

„Nenacházíme v ideálním rozpoložení. A ani v Soběslavi jsme to nedokázali zlomit. Dopředu se trápíme a dozadu děláme zbytečné chyby. Kvalitní tým domácích zaslouženě vyhrál,“ uznal klatovský fotbalista Martin Janda. „My se musíme dát dohromady a zabrat doma na dvě stě procent. Hrajeme o záchranu, to je realita, a jinak než jako tým to nezvládneme,“ má jasno.

Poločas: 1:0. Branky: 37. Boháč, 47. D. Vaněk, 60. Kutner, 89. F. Vaněk – 85. Presl. Rozhodčí: Kotalík. ŽK: 1:1. Diváci: 172. Sestava Klatov: Novák – Ferko, Šoul, Presl, Janda, Mészáros, Vacek (75. Mareš), Brabec (46. Krejčiřík), Málek (61. Suchý), Lukeš, Prančl (67. Marek). Trenér: Michal Hoffmann.

Jiskra Domažlice B – VIAGEM Příbram B 2:5

„V prvním poločase byl soupeř lepší, přehrál nás v kombinaci a důrazu. Příbram se dostala do vedení a nám se povedlo vyrovnat z ojedinělého brejku. Do pauzy jsme ale dostali druhou branku. Hru se nám povedlo poté vyrovnat a vypracovali jsme si i hromadu šancí, kdy jsme šli snad třikrát sami na bránu. Hosté naopak trefili břevno. Povedlo se nám srovnat, ale závěr utkání nám nevyšel, kdy z protiútoku dala Příbram třetí gól. To nás srazilo a ještě jsme dostali další dva góly. Jinak musím uznat, že Příbram byla rychlejší a fotbalovější, hrála opravdu dobře,“ přiznal trenér Domažlic Stanislav Vítovec.

Poločas: 1:2. Branky: 27. Černý, 59. Jahn – 21. a 30. Hájek, 80. Hýsek, 90. L. Lisý. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Bratanič – Lukáš Korelus, Vojtěch Černý, Tomáš Korelus, Antonín Vlček (46. Jahn), Sedláček, Nedvěd (60. Buršík), Voves (85. Vojtko), Bílik, Janča (75. Soupír), Hojda (85. Sloup). Trenér: Stanislav Vítovec.

Sokol Lom – SK Horní Bříza 4:1

„Proti kvalitnímu soupeři jsme předvedli výkon pomalu nad hranicí svých možností. Po chybě soupeře jsme se dostali do vedení, pak jsme ale bohužel inkasovali po dvou standardkách. Měli jsme ještě další šanci, ale jinak bylo utkání zcela v režii Lomu,“ řekl po utkání trenér Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 2:1. Branky: 32. Slavík, 44. z penalty, 48. a 67. Musiol – 28. Šmíd. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Krystl, Lavička, Rous, Šmíd (44. Mašek), Do Thang Tung (63. Koudele), Čeliš (63. Reindl), Netáhlo (63. M. Trojanec), Čechura (38. Tichý), Kraček, Jan Paukner. Trenér: Martin Löffelman.