Velký pátek byl ve znamení několika zápasů 21. kola divizní skupiny A. Ve sváteční den šli do akce fotbalisté všech šesti klubů z Plzeňského kraje. Plzeňský Petřín přejel v krajském derby nováčka z Horní Břízy, když o svém vítězství rozhodl už v prvním poločase. Uspěla také záloha Jiskry Domažlice, která sice na domácí Střelnici se soupeřem z Klatov brzy prohrávala, ale nakonec dokázala skóre otočit a slavila první jarní vítězství. Bod za bezbrankovou remízu uhrály Rokycany i Doubravka.

Klatovy (červené dresy) padly na hřišti béčka Domažlic 1:4. | Foto: Adriana Miláčková

SK Petřín Plzeň - SK Horní Bříza 4:1

„Strašně důležitá byla první branka. Horní Bříza v posledních zápasech dobře bránila a potrápila své soupeře. Pak jsme dali další dva góly a bylo rozhodnuto. Gólman Schimmer navíc ještě chytil dalších několik šancí," řekl k zápasu bezprostředně po jeho skončení jeden z koučů Petřína Jan Pleticha.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň porazili Horní Břízu vysoko 4:1.Zdroj: Deník/Filip Nekola

„Byli jsme bez tří hráčů základní sestavy, což se samozřejmě projevilo. Bohužel hned na začátku jsme dostali gól po hrubé chybě. Pak přišli další a ve 25. minutě bylo de facto po zápase. Petřín zaslouženě zvítězil, ale klukům nemám co vytknout. Zároveň jsem rád, že se postupně do týmu zapracovávají naši nadějní dorostenci," okomentoval prohrané utkání v Plzni na Petříně Stanislav Kapr z hostujícího mančaftu Horní Břízy.

Poločas: 3:0. Branky: 3. Lisý, 20. Heller, 21. P. Zajíček, 50. Demeter - 56. Kocourek. Rozhodčí: Talpáš - Hányš, Jati. ŽK: 0:2 (67. J. Kraček, 90. Koudele). Diváci: 115. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Bednář, Demeter (83. D. Voves), Lisý, Klich (83. Vanc), Kohout, J. Vodrážka (71. Tříska), Heller, Šimáně (83. Štefl), D. Vodrážka, P. Zajíček (71. Tětek). Trenér: Jan Pleticha. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer - Sedlecký (71. Reindl), Čeliš, Lavička, J. Trojanec, Do Thanh Tung (71. Tvrdík), Koudele, Šebek (30. Tuka), J. Kraček, Kocourek (78. Šimice), M. Paukner (46. Šmíd). Trenér: Stanislav Rous.

TJ Jiskra Domažlice B - SK Klatovy 1898 4:1

Zdroj: tvcom.cz

„Myslím si, že jsme do utkání vstoupili aktivně, ale po chybě jsme inkasovali první branku. Opticky jsme byli lepší, ale soupeř dobře bránil a my se do nich těžko dostávali. Klíčovým momentem byla naše vyrovnávací branka na konci prvního poločasu, která nás patřičně nabudila,“ měl jasno zkušený kouč domažlických fotbalistů Stanislav Vítovec. „Ve druhé půli jsme dali po dorážce druhou branku, po které to hosté už otevřeli a hnali se za vyrovnáním. Nás pak skvěle podržel brankář, který chytil tři tutovky během jedné minuty. V závěru jsme pak přidali další dvě branky a vyhráli,“ liboval si kouč.

Klatovy (červené dresy) padly na hřišti béčka Domažlice 1:4.Zdroj: Adriana Miláčková

„Do zápasu jsme vstoupili poměrně dobře, něco jsme si řekli před zápasem v kabině a byli jsme odměněni brzkým gólem. Bohužel jsme dostali branku ke konci prvního poločasu a následně jsme ve druhém poločase inkasovali smolný gól z dorážky. Ke konci jsme dostali dva góly z brejku, kdy jsme otevřeli hru a snažili se aspoň o vyrovnání," popsal utkání fotbalista Klatov Adam Vacek.

Poločas: 1:1. Branky: 45. Janča, 68. Velfl, 83. V. Černý, 90. Bílik - 13. Křejčiřík. Rozhodčí: Lerch - Štípek, Klátil. ŽK: 2:2 (71. Sedláček, 90+2. Bílik - 73. Krejčiřík, 85. Lukeš). Diváci: 322. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený - T. Korelus, Bauer, Nedvěd (64. Velfl), Hojda, Jahn, Bílik, P. Voves (85. L. Korelus), V. Černý (85. Copák), Sedláček, Janča (76. Vlček). Trenér: Stanislav Vítovec. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko (78. Prančl), Šoul, Marek, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek (78. Hošek), Holík (60. Presl), Brabec (41. Málek), Lukeš. Trenér: Jindřich Sojka.

FC Rokycany - FK Slavoj Český Krumlov 0:0

Zdroj: tvcom.cz

„Hra teď nebyla špatná, klukům nelze upřít snaha, srdce, nasazení ani bojovnost, ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ žehral trenér Rokycan Milan Dejmek. „Vytvořili jsme si dvě šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Dvakrát nás také podržel brankář Houdek. Bod nakonec musíme brát, ale věřím, že se to zlomí a začneme konečně vyhrávat,“ přeje si.

Rozhodčí: Hamouz - J. Beneš, A. Beneš. ŽK: 2:2 (23. Titl, 55. Matas - 40. Matuška, 69. Svoboda). Diváci: 151. Sestava FC Rokycany: Houdek - Matas, Umosor (50. Drábek), Hereit, T. Zajíček, Eger, Lehký, Nový, Janota, Holek, Titl (83. Laubr). Trenér: Milan Dejmek. Sestava FK Slavoj Český Krumlov: Beránek - Svoboda, Kuna, Strapek (79. Vaněk), Novák, Vonášek (60. Parakhnenko), D. Růžička (90. Gelnar), Trmal, Kolář, Vávra, Matuška. Trenér: Václav Domin.

SK SENCO Doubravka - FK Komárov 0:0

Zdroj: tvcom.cz

„Vyrovnané utkání. Měli jsme asi o něco více šancí než soupeř, ale remíza je nakonec spravedlivá,“ připustil zkušený kapitán plzeňského celku David Novák.

Rozhodčí: Šimeček - Suchánek, Schveinert. ŽK: 1:1 (64. Krejčí - 52. Klimeš). Diváci: 150. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový - Světlík, Krejčí, Novák, Uzlík (69. Řehoř), Roubal (80. Kalina), Vacata, Fleissig (85. Krystl), Česák, Nový, Künstner. Trenér: Josef Michálek. Sestava FK Komárov: Šebek - Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Lang, A. Vokáč (66. Lehedza), Pužák, A. Vokáč starší, Krejča (46. Zítek), Mojdl, Vajs (86. Srp). Trenér: Miroslav Nesnídal.

