Zdroj: Benfika Jiskry Domažlice

Poločas: 1:1. Branky: 37. Habor, 64. Požárek, 74. Janoch – 16. Holík, 61. Voves, 89. Hojda, 90+3. z penalty Tomáš Korelus. Rozhodčí: Popelka. ŽK: 1:6. ČK: 0:1 (84. Lukáš Korelus). Diváci: 273. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Janča, Bílik, Lukáš Korelus, Copák (69. Staněk), Holík, Voves (82. Tumpach), Vlček (69. Soběhart), Hojda, Nedvěd (90+5. Tran Quang Huy), Tomáš Korelus. Trenér: Stanislav Vítovec.

FOTO, VIDEO: Podívejte se, jak se v Domažlicích slavil triumf ve třetí lize

SK Horní Bříza – SK Klatovy 1898 0:3

Zdroj: tvcom.cz

„Myslím si, že v prvním poločase jsme hráli docela dobře. Až do gólu, který jsme dostali v nastavení, jsme soupeře do ničeho nepustili, sami jsme naopak měli jednu dobrou příležitost. Ale v závěru jsme byli nedůrazní, soupeř se dostal do vedení a na začátku druhého poločasu jsme udělali fatální chybu, po které následovala zasloužená červená karta. Od té doby jsme proti hostům z Klatov už neměli šanci,“ posteskl si trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

PODÍVEJTE SE: Dětský den na fotbalovém hřišti. Soutěže, hry i viktorián Sýkora

„Bylo to pro hráče psychicky náročné utkání, na některé kluky to nejspíš i dolehlo, ale celkem jsme zápas zvládli. Proti důraznému soupeři jsme se snažili držet míč, nicméně nám pomohl až gól do šatny a vyloučení domácího hráče na začátku druhé půle. Pak jsme se uklidnili a přidali další dvě branky. Klukům musím poděkovat a věřím, že to příští týden doma proti Aritmě zvládneme a zachráníme se,“ přeje si asistent Klatov Jindřich Sojka.

Poločas: 0:1. Branky: 45+1. Janda, 62. Vacek, 72. Holík. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 0:2. ČK: 1:0 (46. Netáhlo). Diváci: 100. SK Horní Bříza: Schimmer – Zavadil (65. Mornštajn), Sedlecký (77. Čechura), Čeliš (77. Tuka), Lavička, Netáhlo, Šmíd (46. Kocourek), Do Thanh Tung (77. Šimice), Koudele, Kraček, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman. SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Presl (73. Hošek), Marek (87. Pretzelmayer), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek (87. Partyngl), Holík (77. Málek), Brabec (73. Fiala), Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

Paráda! Klatovy přehrály Horní Břízu a záchranu mají ve svých rukách

Spartak Soběslav – FC Rokycany 2:1

Zdroj: tvcom.cz

„První poločas byl z obou stran vyrovnaný, ani na jedné straně nebyla gólová šance. Na soupeře jsme se dobře připravili, ale po pauze se začala projevovat jeho kvalita. Přesto jsme se dostali do vedení. Bohužel přišla červená karta a zároveň bylo znát, že nám chybí někteří zkušení hráči. Závěr jsme nezvládli,“ smutnil rokycanský trenér Michal Veselý, jenž tak nemá už situaci ve svých rukou. „Nechtěl jsem, aby se o všem rozhodovalo v posledním zápase. Navíc se musíme spolehnout i na další týmy. Každopádně jsme se do této situace nedostali porážkou v Soběslavi, ale tím, že jsme předtím dvanáct zápasů čekali na vítězství,“ dodal Veselý, který v průběhu jara nahradil Milana Dejmka.

Poločas: 0:0. Branky: 75. Kubart, 82. Dumbrovský – 65. Patrik Eger. Rozhodčí: Trska. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (72. Horváth). Diváci: 307. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matas, Tomáš Zajíček, S. Horváth, Holek, Patrik Eger, Lehký (46. Michal Nový), Černý, Umosor Oshogie (81. Domingues), Karlíček (81. Procházka), Pražský (86. Bouda). Trenér: Michal Veselý.

PODÍVEJTE SE: Přeštice narazily, v Karlových Varech rozhodl hrající trenér

SK Petřín Plzeň – SK Hořovice 1:1

„Chtěli jsme vyhrát, abychom potvrdili třetí místo. Takhle ještě o něj budeme muset zabojovat v posledním kole. Rozhodla první půle, kdy jsme si vypracovali řadu šancí, ale proměnili jsme pouze jedinou. Ve druhém poločase jsme měli možná ještě větší tlak, už tam ale nebylo tolik příležitostí,“ hodnotil remízový duel s Hořovicemi hlavní kouč plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 28. Demeter – 23. Puchmertl. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (83. Štefl), Demeter, Klich, Kohout, P. Zajíček (68. Tětek), J. Vodrážka (68. Flachs, Šimáně, Treml, Heller (68. Tříska), Voves (76. Šulc). Trenér: Radek Vodrážka.

OBRAZEM: Plzeňští mistři se loučili s fanoušky, z Řecka přijel i Darida

SK SENCO Doubravka – FC Viktoria Mar. Lázně 2:4

Zdroj: tvcom.cz

„V prvním poločase jsme byli všude druzí, nebyli jsme důrazní. Měli jsme hodně ztrát a Mariánky se dostaly do vedení. Po přestávce jsme chtěli být agresivnější a celkově přidat, ale bohužel jsme si dali vlastence po standardní situaci. To bylo rozhodující. Ještě jsme pak bojovali, ale hosté si to už pohlídali. Je to škoda. Vítěznou sérii jsme chtěli ještě natáhnout,“ mrzelo kouče Josefa Michálka.

Poločas: 1:2. Branky: 35. Roubal, 77. Vacata – 21. Cinkanič, 31. z penalty Kopta, 61. Nový vl., 76. Patrovský. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 2:3. Diváci: 157. SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík, Kalina (56. Ungr), Novák, Uzlík, Roubal, Vacata, Česák, Martin Nový, Krystl, Künstner. Trenér: Josef Michálek.

FOTO: Při absenci Pecha vyhrál plzeňskou rallye Štajf, Trněný dojel třetí