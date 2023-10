„Náš nejhorší výkon v letošní sezoně. Nebyli jsme vůbec aktivní, byli jsme naopak hodně nepřesní, efektivita nula. Tachov, kterému gratuluji k prvnímu vítězství v sezoně, si asi vyhrát zasloužil. Od nás to bylo strašně málo, obzvlášť doma. Takhle hrát nemůžeme,“ žehral trenér Klatov Matěj Spěváček.

1/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 2/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 3/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 4/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 5/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 6/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 7/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 8/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 9/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 10/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 11/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 12/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 13/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 14/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 15/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 16/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 17/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 18/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 19/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 20/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 21/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 22/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 23/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 24/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 25/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 26/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 27/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 28/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 29/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 30/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 31/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 32/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 33/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 34/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 35/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 36/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 37/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 38/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 39/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 40/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 41/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 42/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 43/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 44/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 45/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 46/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 47/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 48/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 49/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 50/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 51/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 52/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 53/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 54/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 55/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 56/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 57/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 58/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 59/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 60/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 61/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 62/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 63/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0). 64/64 Zdroj: Jindřich Schovanec FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Tachov (modří) 0:1 (0:0).

„Po vyrovnaném prvním poločasu jsme si v tom druhém vypracovali velké šance, které jsme však opět trestuhodně zahazovali. Obrovskou šanci měl Lafranchi, následně dvě další Sláma. Stále jsme si však za vítězstvím šli, byli jsme výrazně nebezpečnější než domácí. Když už se hrálo v nastaveném čase, povedl se nám rychlý brejk, který domácí obránce vyřešil jen penaltou, kterou zkušeně proměnil Braun. Povedla se nám střídání, čerství hráči nám hodně pomohli. Konečně jsme se dočkali. Vyhráli jsme zaslouženě a první výhry si moc vážíme,“ radoval se tachovský kouč Jaroslav Pták.

Poločas: 0:0. Branka: 90+5. Braun z penalty. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 4:2. Diváci: 200. SK Klatovy 1898: Valeš – Janota (73. Vaněk), Ferko, Presl, Lávička (86. Jiří Mareš), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Prokop (59. Vacek), Holík (59. Velfl), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček. FK Tachov: Langr – Semenov (46. Sláma), Habart, Viterna, Lanfranchi (73. Frank, 90+2. Bulaiev), Kořínek, Tušl (46. Braun), Šoul, Šroub, Vejvoda, Horvát (62. Umanskyi). Trenér: Jaroslav Pták.

FOTO: Klatovy doma padly s posledním Tachovem. Spěváček: Takhle hrát nemůžeme

SK Petřín Plzeň – TJ Jiskra Domažlice B 6:1

„Konečný výsledek je pro nás lepší než předvedená hra. Každopádně jsme rádi, že jsme prolomili tu střeleckou smůlu z předchozích zápasů. Klíčová byla branka na 3:1 v nastavení prvního poločasu. Byla tam určitá nervozita, že to bylo z ofsajdu, ale na videu nám to přišlo v pořádku. Poté jsme přečkali několik standardních situací soupeře a utkání jsme už kontrolovali až do konce,“ mohl být spokojený kormidelník Petřína Radek Vodrážka.

1/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 2/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 3/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 4/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 5/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 6/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 7/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 8/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 9/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 10/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 11/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 12/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 13/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 14/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 15/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 16/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 17/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 18/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 19/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 20/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 21/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 22/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 23/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 24/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 25/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 26/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 27/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 28/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 29/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 30/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 31/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 32/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 33/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 34/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1. 35/35 Zdroj: SK Petřín Plzeň / Kristýna Škachová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 6:1.

„Ten výsledek je poněkud zkreslující. První poločas nebyl od nás špatný. Bohužel jsme si dali vlastní gól a pak jsme dostali do šatny branku po dvojnásobném ofsajdu. Navíc jsme předtím neproměnili nějaké šance. Ve druhé půli si to domácí už pohlídali, navrch nás pak trestali z brejků. Krutá vysoká porážka, ale zároveň doplácíme stále na naši naivitu v určitých situacích,“ byl zklamaný trenér béčka Domažlic Štěpán Hirschl.

Poločas: 3:1. Branky: 9. Demeter, 33. vlastní T. Korelus, 45+1. J. Vodrážka, 82. Bednář, 84. Rada, 90. Treml – 12. Sedláček. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 1:3. Diváci: 123. SK Petřín Plzeň: Petr – Bednář, Mudra, Lisý, Demeter (84. Vanc), Lukáš Nový, J. Vodrážka (76. Rada), Klich, Maxa, Flachs (68. Treml), Šimáně (84. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka. Domažlice B: Červený – J. Korelus, Secký, Janča, Sedláček, T. Korelus (46. Soběhart), Černý (46. L. Korelus), Sojka, Bílik, Vlček (83. Žák), Staněk (73. Copák). Trenér: Štěpán Hirschl.

FOTO: Béčko Viktorie veze z Vltavínu bod, domácí v závěru zachránil gólman

SK SENCO Doubravka – FC Rokycany 0:0

„Kluci odvedli na hřišti maximum, ale trápí nás stále zakončení. Dvě tutové šance jsme zahodili, což se ukázalo jako rozhodující. Už těch remíz je hodně. Chybí nám dlouhodobě Česák s Roubalem, což je znát v útočné fázi. Nedá se ale nic dělat, musíme bojovat dál,“ hodnotil duel lodivod Doubravky Pavel Vaigl.

1/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 2/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 3/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 4/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 5/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 6/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 7/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 8/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 9/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 10/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 11/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 12/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 13/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 14/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 15/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 16/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 17/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 18/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 19/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 20/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 21/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 22/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 23/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 24/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 25/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 26/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 27/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 28/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 29/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 30/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 31/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 32/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 33/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 34/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 35/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 36/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0. 37/37 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 10. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Rokycany 0:0.

„Bojovný fotbal plný nepřesností. Nehráli jsme tak, jak bychom si představovali. Měli jsme sice nějaké šance, ale nebyli jsme schopní je proměnit. Stejně tak Doubravka párkrát zahrozila. V konečném součtu zasloužená remíza,“ řekl po skončení krajského derby rokycanský trenér Michal Veselý.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:1. Diváci: 223. Doubravka: Luhový – Světlík, Krejčí, P. Zajíček, Uzlík (75. Martin Patrovský, 87. Jandík), Blažek, Hendrych (46. Kule), Vacata (75. Martin Nový), Mlynařík, R. Novák, Ungr. Trenér: Pavel Vaigl. FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař, Jan Hereit, Glazer, T. Zajíček, Černý (90+2. Pražský), Lehký (46. Plzák), Smíšek (58. Michal Nový), Holek (75. Domingues), Titl (75. Karlíček). Trenér: Michal Veselý.

Domažlice nasázely Písku čtyřku, pomohly i dvě penalty