Přesto ho však v dresu středočeského celku na jaře stoprocentně neuvidíme. Přišla totiž jiná nabídka. Poměrně nečekaná, zato velice lákavá. A to z Přeštic, tedy z klubu, který po podzimu vede FORTUNA divizní skupinu A. Navíc se netají ambicemi postupu o patro výš.

Jak jste se vlastně dozvěděl o zájmu divizních Přeštic?

V zimě jsem byl na zkoušce v Hostouni. Něco jsem tam odtrénoval, odchytal zápas. Ale pořád se vlastně nevědělo, jestli má Hostouň zájem. Poté se mi najednou ozvali z Přeštic. Postupně mi volali trenér brankářů, hlavní kouč Purkart, předseda Knopf i pan Kozák, mecenáš klubu.

Podle tónu vašeho hlasu to byly překvapivé telefonáty…

Byly. Nečekal jsem to. Měl jsem za to, že v Přešticích s gólmany problémy nemají.

Jak dlouho tedy v Přešticích aktuálně trénujete?

Už více než týden. O víkendu jsem odchytal poločas proti Zruči (výhra 8:1 – pozn. autora). Moc práce jsem ale neměl (usmívá se).

Jsou pro vás osobně Přeštice velkým lákadlem?

Určitě. Je to tým, který chce postoupit do ČFL. Podle toho jsem se také rozhodoval.

V Klatovech jste prožil několik úspěšných sezon. Jak hodnotíte působení v pošumavském celku?

Chytal jsem zde pět a půl roku a na angažmá v Klatovech vzpomínám jedině v dobrém. Je pravda, že za tu dobu se tady vystřídalo na můj vkus až moc trenérů, ale nikdy jsem s žádným neměl problém. To samé mohu říct o vedení i fanoušcích. I díky účinkování v Českém poháru jsme do Klatov přilákali několik týmů zvučných jmen, včetně těch ligových. Působení v Klatovech proto hodnotím opravdu jen pozitivně. Chtěl bych touhle formou poděkovat také panu Sojkovi (předseda klubu – pozn. autora), díky němuž jsou Klatovy tam, kde jsou. Kdyby nebylo jeho, hrála by se tady možná tak I. A třída.

Osud tomu asi chtěl, ale už tuto sobotu se v přípravě v dresu Přeštic utkáte se „svými“ Klatovy. Jak se na tento zápas těšíte?

Těším se moc. Doufám, že nebudu moc přemotivovaný a že to na mě nedolehne. Chci předvést svůj optimální výkon a nevnímat, že hraji zrovna proti nim. Ale pikantní to pro mě určitě bude.

Máte už náznaky od vedení, že v Přešticích po zkušební době zůstanete a pomůžete týmu v jarní části soutěže?

Co mám informace, kluby jsou už domluvené. Věřím, že se přestup během týdne definitivně dotáhne.