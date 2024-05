Ve střelecké tabulce má devět branek, ale přesné číslo, které by chtěl mít na konci soutěže, neřekl. "Chci dát co nejvíc gólů, abychom se zachránili," dodal Velfl.

Na podzim byl na hostování v divizních Klatovech, ale na jaro si ho klub stáhl. "Do Klatov jsem chtěl, ale návrat do Domažlic jsem bral pozitivně, protože zimní přípravu jsem začínal s áčkem, což mně to dalo více než v Klatovech," uvedl.

Po svém návratu z Klatov se stal kapitánem Jiskry Domažlice B. "Musíte se zeptat trenéra, proč jsem byl zvolen," vysvětlil mladý fotbalista, který občas trénuje s třetiligovým áčkem.

Nejvyšší soutěž zatím hrál divizi. "Pokud by to šlo, tak bych chtěl hrát alepoň třetí ligu," neskrýval ambice Filip Velfl.

V sezonní statistice má i jednu červenou kartu. "Jedna žlutá karta byla za řeči a druhá za faul. To už bylo na jaře za Domažlice," vysvětlil.

S fotbalem začínal v Horšovském Týně, odkud odešel do Domažlic, následovaly štace v mládeži Viktorie Plzeň a na Petříně a návrat do Domažlic.