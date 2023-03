„Za kanonýra se nepovažuju (smích). Na to je ještě brzy. Uvidíme, jak mi to teď půjde po zranění,“ říká Lukáš Tumpach.

Devatenáctiletého útočníka Domažlic zranil na začátku února protihráč v přátelském utkání proti Staňkovu. „Měl jsem kotník v sádře, ale od začátku března už trénuji v posilovně a o týden později jsem začal trénovat s týmem. Vypadá to, že už bych měl v neděli (12. března, pozn. aut.) nastoupit za dorost proti Rokycanům. Zápasy za béčko? To ještě chvíli potrvá. Za starty v béčku jsem rád. Pro tak mladého kluka je velká zkušenost zahrát si divizi mužů,“ přiznává Tumpach.

Jeho nejbližším cílem je dostat se do domažlického áčka. „Když to nevyjde, tak chci zkusit zahraničí, třeba Německo,“ prozrazuje útočník Jiskry, jehož starší bratr střílí góly v I. B třídě za Slavoj Koloveč.

„S bráchou se často bavíme o fotbale. Jezdím na jeho zápasy, on zase na moje. Jako mladší bratr okoukávám, co David dělá,“ dodává Lukáš.

Od bratra staršího o sedm let se podle svých slov odlišuje v důrazu ve hře a v rychlosti. „Brácha je důraznější hráč. Nechodím tolik do soubojů, i když se to teď mění. Teď jsem, i díky věku, rychlejší než David,“ je přesvědčen Lukáš Tumpach.

