Rezerva fotbalové Jiskry Domažlice pod vedením nového trenéra Štěpána Hirschla o víkendu odehrála další ze série přátelských utkání v přípravě na nový soutěžní ročník. Benfika se v neděli odpoledne střetla s plzeňským Petřínem, konkrétně se starším dorostem tohoto divizního klubu.

Domažlické béčko se s mladým soupeřem, jenž hraje druhou nejvyšší dorosteneckou soutěž v republice, utkalo v přípravě už před půl rokem. Tehdy utrpělo ve značně okleštěné a improvizované sestavě drtivý debakl 1:7, ale tentokrát mohlo být po devadesáti minutých daleko spokojenější. Nedělní konfrontace dvou mladých výběrů totiž skončila nerozhodným výsledkem 2:2.

„Konečně jsme se sešli k zápasu v plné palbě. S částí kluků z áčka jsme měli asi šest hráčů na střídání,“ poznamenal na úvod hodnocení domažlický fotbalista a novopečený asistent trenéra Tomáš Korelus, který doplnil, že na zápas s mladým plzeňským soupeřem se on osobně hodně těšil.

„První půle nám herně vyšla. Byli jsme více na míči, vytvořili jsme si mraky šancí, ale bohužel jsme klasicky zhruba ze sedmi gólových příležitostí dokázali dát pouze jednou branku. Petřín v první půli zahrozil přibližně dvakrát ze standardních situací, a z jedné nám tam šoupnul po našem nedůrazu ve vápně jeden kousek,“ popisoval Tomáš Korelus průběh hry v úvodním dějství.

O poločasové přestávce došlo ke změnám v sestavě, do hry se dostali noví hráči. „A my se prvních patnáct minut hledali, až jsme se pak po vstřelené brance Petřína konečně našli, ale kromě srovnání na 2:2, jsme toho moc už neměli,“ posteskl si jeden z nejzkušenějších borců domažlického béčka. Celkově byl ale spokojený. „Herně určitě, až na patnáct minut druhé půle to bylo dobré, líbilo se mi to,“ ocenil střední obránce herní přednes mužstva.

Velkým strašákem jsou ovšem standardní situace a jejich bránění. „S tím máme extrémní problém, na tom musíme ve zbývajících dvou týdnech ještě zamakat,“ uvědomuje si. „Závěrem musím smeknout před úrovní petřínské devatenáctky. Znám kvalitu tamního dorostu, ale tým, který proti nám nastoupil, mě opravdu překvapil – důrazem i hrou,“ chválil mladého soka.

„Petřínští byli skvělým soupeřem pro naši přípravu, zápas s nimi nám hodně ukázal. Snad se jim stejně jako nám bude dařit také v sezoně,“ dodal devětadvacetiletý fotbalista Jiskry Domažlice. V sobotu Benfika odehraje od 10 hodin v Újezdu modelové utkání se svým starším dorostem, generálka na divizi pak Chody čeká v úterý 1. srpna od 18 hodin na hřišti Chotíkova.

