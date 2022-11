Své přednosti vidí ve hře jeden na jednoho, centrech nebo střelbě z dálky. „Horší to mám s bráněním,“ přiznal se talentovaný fotbalista, jehož vzorem je Cristiano Ronaldo.

Jahn hraje fotbal, ale v krvi má i atletiku. A to nejen díky dědečkovi Karlu Jahnovi, který byl výborným skokanem do dálky. Karel Jahn nejmladší také dělal atletiku, ale větší zalíbení našel ve fotbalu. „Začínal jsem s atletikou, ale nějak mě nechytla. Více mě zaujal fotbal a u něj jsem zůstal doteď,“ nelituje.

Atletice se věnoval do roku 2016, tedy do svých třinácti let, a běhal tratě od 60 do 800 metrů.