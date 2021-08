„Důležité vítězství nad velice houževnatým soupeřem, který nám nedal nic zadarmo. První poločas ještě nebyl podle mých představ, ale ve druhé půli jsme zabrali a ze standardních situací, které rozhodly, třikrát udeřili. Po dvou kolech máme šest bodů, s tím jsme naprosto spokojení,“ liboval si kouč Klatov Michal Hoffmann.

Poločas: 0:0. Branky: 70. Presl, 76. Rajtmajer, 81. Mészáros. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 1:2. ČK: 87. Brož (Mýto). Diváci: 200.

Klatovy: Novák – Rajtmajer, Marek (62. Prančl), Janda, Mészáros, Krejčiřík, J. Zajíček (77. Aizner), Vacek, Sedláček (46. Presl), Sojka, Lukeš (88. Jakub Brabec). Trenér: Michal Hoffmann.

Mýto: Vild – Patrovský, Grambal, Brož, Brudna, Renza (55. Hereit), Skopový, Lávička (76. Jánský), Frizoni, Buršík (71. Staněk), Nový. Trenér: Luboš Vašica.

Doubravka – Petřín Plzeň 1:1

„Spravedlivá remíza. Doubravka byla lepší v prvním poločase, my naopak po změně stran. Utkání bylo především o standardkách, ze hry si toho oba týmy příliš nevytvořily. Jinak ale derby mělo dobrou kulisu. Bod bereme vzhledem k tomu, že jsme museli dotahovat a před zápasem nám navíc vypadli dva důležití hráči, museli jsme to tak trochu lepit,“ vysvětloval kouč Petřína Radek Vodrážka.

SENCO Doubravka vs. SK Petřín Plzeň 1:1Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Poločas: 1:0. Branky: 2. Světlík – 63. J. Vodrážka. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 1:2. Diváci: 252.

Doubravka: Luhový – M. Nový, Světlík, Novák, Künstner, Trojanec, Krejčí, Patrovský, Řehoř (71. Ungr), Roubal, Rozboud. Trenér: Zbyněk Kočí.

Petřín Plzeň: Hrabačka – Fikrle (46. Bílik), Bednář (71. D. Heller), Šimáně, Zoubek, Vinkler, Klich, J. Vodrážka (71. Štefl), A. Kohout, P. Zajíček (80. Škarda), Provod (81. D. Voves). Trenér: Radek Vodrážka.

Přeštice – Rokycany 1:1

„Celý zápas jsme měli pod kontrolou, ale přesto jsme si nevypracovali příliš gólových šancí. Rokycany měly za celý zápas jeden brejk a srovnaly. To by se nám nemělo stávat, měli jsme si to pohlídat. Je to pro nás velká ztráta,“ mrzela remíza trenéra Přeštic Stanislava Purkarta.

FK Robstav Přeštice vs. FC Rokycany 1:1.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Na druhé straně naopak panovala spokojenost. „Bod bereme. Věděli jsme, že nemůžeme hrát s Přešticemi otevřenou partii, protože jejich kvalita je obrovská. Do šancí jsme je ale nepouštěli a my jsme naopak tu naši jedinou proměnili. Přálo nám teď štěstí, které jsme naopak neměli loni, kdy jsme o body s Přešticemi v závěru přišli,“ hodnotil duel rokycanský lodivod Milan Dejmek.

Zdroj: Jana Moulisová

Poločas: 1:0. Branky: 29. Beránek – 85. Kramer. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 2:2. ČK: 89. Chocholoušek (Přeštice). Diváci: 195.

Přeštice: Jaroslav Rojík – Heger (86. Böhm), Suchý, Chocholoušek, Skála, Přibáň, Štípek, Mudra (69. Šmídl), Arzberger (73. Vohrna), Vacovský, Beránek (69. Kraml). Trenér: Stanislav Purkart.

Rokycany: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, Procházka, M. Černý (62. Ineman), Plzák (73. T. Zajíček), Lehký (73. Rybař), Vaščák, Kramer, Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.