„Vážím si toho, že jsme zápas zvládli, protože kluci měli v týdnu slíbené lehčí tréninky a nebyli jsme tak připravení jako obvykle. Přesto jsme začali dobře a brzy jsme vstřelili první branku. Lom však zlobil a my jsme tak museli hrát i pozorně dozadu. Ve druhé půli jsme měli podle mě mírnou převahu a i jsme si vypracovali více šancí. Soupeře jsme zlomili druhou brankou. Jinak to bylo pro diváka pohledné utkání,“ mohl být spokojený lodivod Přeštic Stanislav Purkart.

26. kolo divize: ROBSTAV Přeštice (žlutí) - Sokol Lom 2:0.Zdroj: Filip Nekola

Ten už má se svým týmem jistý divizní titul, přesto má ještě jeden cíl. „Chtěli bychom sezonu dohrát bez porážky. Uvidíme, jestli se nám to podaří,“ přál by si.

Poločas: 1:0. Branky: 22. Štípek, 82. Heger. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 1:1. Diváci: 180. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Suchý (46. Havel), Chocholoušek, Vohrna (82. Böhm), Skála (69. Končal), Přibáň, Štípek (69. Kraml), Mudra (69. Šmídl), Vacovský, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart.

Rokycany – Petřín Plzeň 1:1

„Musím říct, že byla remíza asi spravedlivá. Petřín prokázal svoji kvalitu, hráli dynamicky a agresivně, my jsme naopak zvolili nějakou taktiku, která vyšla. Utkání bylo vyrovnané, podle mě i divácky atraktivní. V závěru zápasu jsme měli mega šanci, když jsme netrefili prázdnou bránu. I tak je ale dělba bodů spravedlivá. Bod bereme, každý se počítá a ještě nějaký potřebujeme pro jistotu záchrany,“ je si vědom trenér Rokycan Milan Dejmek.

26. kolo FORTUNA divize A: FC Rokycany (hráči v zelených dresech) - SK Petřín Plzeň (červení) 1:1 (1:1).Zdroj: David Koranda

Výsledek 1:1 bere smířlivě i hostující Radek Vodrážka. „Remíza je asi zasloužená. Chtěli jsme podle mě sice vyhrát víc než domácí, hráli jsme celý druhý poločas do plné obrany. Těžko jsme se pak dostávali do nějakých šancí. Nakonec jsme mohli klidně i prohrát, když jsme v závěru přečkali dvě velké šance soupeře. V té největší netrefil Lehký z pár metrů prázdnou bránu. Bod proto musíme brát,“ řekl kormidelník Petřína.

Poločas: 1:1. Branky: 40. M. Černý z penalty – 36. J. Vodrážka. Rozhodčí: Tapláš. ŽK: 1:1. Diváci: 190. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Rybař, Hereit, Glazer, T. Zajíček, Procházka (88. Lehký), M. Černý, Holek (66. Vaščák), Ženíšek, Titl (76. Čeliš). Trenér: Milan Dejmek. Sestava Petřína: Suchý – Heller, Šimáně (82. D. Vodrážka), Klich, A. Kohout, Vinkler, J. Vodrážka (60. Demeter), Provod (66. Voves), Lisý, Kotěšovec (60. Štefl), P. Zajíček (60. Bednář). Trenér: Radek Vodrážka.

Klatovy – Soběslav 0:2

„Proti Soběslavi jsme chtěli udržet naší jarní domácí neporazitelnost, ale to se nám bohužel nepovedlo. Přitom jsme utkání nezačali vůbec špatně, byli jsme aktivní, dali tyčku a měli další dvě šance. Je na nás ovšem momentálně deka, nic se nám nedaří. Za stavu 0:0 jsme neproměnili ani penaltu. Podle mě je to odraz tréninkové morálky, kterou v posledních týdnech máme. Vypadá to, že někdo je spokojený s body, které jsme si už nahráli a nedává tomu nyní sto procent,“ zlobil se kapitán klatovského týmu Milan Mészáros.

Poločas: 0:0. Branky: 71. Kutner, 90+1. Pavlík. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 4:2. Diváci: 150. Sestava Klatov: Novák – Šoul, Presl, Mészáros, Krejčiřík, J. Zajíček, Vacek (75. M. Marek), Brabec (75. Janda), Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Mýto – Doubravka 0:1

„Připravovali jsme se na Doubravku a chtěli jsme eliminovat její sílu, což se nám podle mě povedlo. Hráli jsme z bloku, ale v první půli jsme byli paradoxně nebezpečnější. Bohužel jsme pak neuhlídali hráče po rohu a sami jsme naopak nevyřešili dobře dvě naše velké šance. Přes porážku musím kluky pochválit, odjezdili to. Zápasu by slušela více remíza,“ hodnotil duel mladý kouč Mýta Matěj Spěváček.

„Počasí příliš nehrálo ve prospěch tempa hry. Domácí hráli ze zataženého bloku a tvořit jsme tak museli my. Poradili jsme si s tím takticky ale dobře, měli jsme tam nějaké šance a jednu jsme proměnili, když jsme se prosadili po rohovém kopu. Soupeř tam měl jednu velkou příležitost, ale jinak si myslím, že jsme byli lepší a kvalitnější ve finální fázi. Zasloužená výhra,“ vysvětloval trenér Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:0. Branka: 58. Patrovský. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 2:1. Diváci: 205. Sestava Mýta: Vild – Buršík, Jiří Hereit, Melka, Brudna, Martin Brož, Lávička, Pfeifer (67. Vileta), Rešetár (85. Smíšek), Lenk (46. Skopový), Michal Nový. Trenér: Matěj Spěváček. Sestava Doubravky: Luhový – Roubal (90. Fleissig), Světlík, Krejčí, Martin Nový, Uzlík, Trojanec, Marek Patrovský (80. Vacata), Šural (56. Künstner), Rozboud, Kalina (90. Křen). Trenér: Zbyněk Kočí.