Hostujícím trenérům chyběli brankáři Červený, který je na dovolené, a Bratanič je po operaci. Dále stoper Kolerus T., Sedláček (dovolená), Vojtko, Neumann jsou zranění a nehráli ani Černý V. a Jahn.

Naopak se v modrém dresu Benfiky objevily nové posily. Na beku Petr Voves z Horní Břízy, v záloze Lukáš Marek z Klatov (bratranec klatovského Michala Marka) a v útoku Adam Heller z Vejprnic.

Do zápasu vstoupili domácí gólem ze 14. minuty Michala Lukeše. Za čtyři minuty se opět prosadil Lukeš na 2:0. Ve 32. minutě chytil hostující gólman Růžička penaltu Preslovi, kterou nasměroval k pravé tyči a Růžička mu tento směr bravurně vystihl. Za dvě minuty musel předvést své umění domácí brankář Novák. Benfika zahrávala trestný kop, který Buršík z 25 metrů posla k levé tyči a Novák ho vyrazil na roh. Svůj hattrick zpečetil domácí univerzál Lukeš ve 43. minutě na poločasových 3:0.

Letní příprava: SK Klatovy 1898 (červení) - TJ Jiskra Domažlice B (hráči v modrých dresech) 5:1.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

V úvodu druhé půle to bylo hrozivých 4:0 po trefě Michala Marka. V 51. minutě se Růžička vyznamenal po úniku Aiznera z pravé strany, kdy upláchl Sloupovi, ale povedenou střelu z hranice malého vápna mu domažlický gólman vyrazil zpět. Balon se od Aiznera dostal před šestnáctku k Preslovi, který přízemní střelou zvýšil na 5:0. Za dvě minuty našel Prančl Presla a ten ze šestnácti metrů mířil nad bránu Benfiky. Za deset minut trefil Buršík levou tyč klatovské svatyně. V 64. minutě předvedla Benfika pěknou kombinaci - Copák vysunul po pravé straně Hojdu, který křižnou přihrávkou našel v šestnátce Lukáše Marka, jemuž brankář Klatov Novák vyrazil střelu nohama. V 69. minutě zahrával Presl trestný kop z levé strany z dvaceti metrů a Růžička mu jeho povedený pokus vyrazil. V 86. minutě vysunul Hoang Buršíka, kterému v sobotu nebylo souzeno skórovat, protože opět trefil nohy brankáře Nováka. Zaslouženého kosmetického gólu se Benfika dočkala v 88. minutě díky Lukáši Tumpachovi. ,,Martin Schneider mi dal vynikající přihrávku za obránce, kterou jsem si přebral a zakončil," viděl svoji branku na konečných 5:1 Lukáš Tumpach

Sestavy:

Klatovy A: Novák - Mareš, Sojka, Janda, Brabec - Krejčiřík, Prančl, M. Marek, Lukeš - Presl, Aizner.

Domažlice B: Růžička - Hojda, Voves, Korelus Lukáš, Soupír, Vlček, Copák, Buršík, Marek Heller. Střídali: Tumpach, Javorský, Schnider, Hoang, Peroutka. Trenéři: Javorský, Pekhart.

Ohlasy aktérů po utkání:

Petr Voves (Domažlice B): "Se svojí hrou jsem nebyl příliš spokojen, ale věřím, že půjde nahoru. Co se týče našeho týmu, tak si myslím, že jsme sehráli dobré utkání. Postupem času se to zlepšovalo a vypracovali jsme si spoustu šancí. Jen škoda, že jsme je neproměnili. Soupeř byl zkušenější a bylo to znát. Na druhou stranu byl to náš společný první zapas a myslím, když budu mluvit za všechny, že jsme z něho získali cenné zkušenosti, které pevně věřím přeneseme i do dalších zápasů a sehrajeme se".

Lukáš Tumpach (Domažlice B): "Náš výkon jsem první poločas sledoval ze střídačky. Je na čem pracovat, protože bylo vidět, že ještě nejsme nejlépe připravení a že soupeř má větší zkušenosti. Na výkonu soupeře bylo hodně vidět, že v divizi hraje na předních příčkách a že má větší zkušenosti. Můj výkon nebyl nejlepší, ale ani nejhorší. Je těžké hodnotit svůj výkon".

Antonín Presl (Klatovy): "První přátelák, takže bylo vidět hodně nepřesností. Musím ocenit Benfiku, která se mi líbila svým herním projevem a stylem. Je vidět, že trenér Pavel Javorský se mužstvu snaží vštípit styl, který je moderní a může fungovat. Na druhou stranu se ukázalo, že divize je velký skok. I když nám chybělo hodně kluků, tak ve finální fázi jsme ukázali kvalitu a jasně vyhráli. Sice ve druhé půli měly Domažlice dost šancí, ale ty už pramenily z toho, že bylo rozhodnuto, a my už jsme nehráli tak, jak jsme měli. Můj gól byla výborná přihrávka Michala Marka a já jsem se soustředil, abych to trefil. Po neproměněné penaltě jsem si nemohl dovolit znovu zklamat".

Adam Heller (Domažlice B): "Byl to první zápas v novém složení, takže to byla taková první oťukávačka. Postupně se fotbalově poznáváme. Bylo vidět, že soupeř měl svoji kvalitu. Ukázal nám, že v divizi bude důležité proměnit každou šanci. Nicméně je super, že jsme tuhle konfrontaci měli a zejména pro kluky, kteří přišli z dorostu, to bude zkušenost, kterou pak určitě v sezoně zužitkují. Jinak se mi hrálo dobře, ale přece jen to byl první zápas po jednom tréninku, takže se to nedá ještě úplně hodnotit".

Martin Buršík (Domažlice B): "Musím říct, že se mi hrálo docela dobře. Na to, že to byl první přátelák, tak to nebylo tak zlé. Jen mě mrzí dvě neproměněné šance. Řekl bych, že jako mužstvo jsme také nehráli úplně špatně. Měli jsme spoustu dobrých akci. Budeme muset zapracovat na taktické stránce, ale v tomto složení jsme hráli poprvé a máme v sestavě spoustu mladých a šikovnych kluků, takže to vidím pozitivně. Víme, v čem máme mezery a budeme na nich pracovat. Klatovy jsou velmi zkušený tým, což se projevilo i na zakončení, v němž kromě penalty proměnily asi všechny své šance. Byla to pro nás dobrá škola".

Autor: Jiří Pojar