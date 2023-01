V kádru Benfiky, jak se říká B týmu Jiskry, došlo k několika změnám. Martin Buršík odešel do Mariánských Lázní, kde už před lety působil. Na odchodu je obránce Ivo Vojtko, který koketuje s odchodem do Německa. Lukáš Marek míří do TJ Start Luby, mužstva z I. A třídy. Na odchodu je i ikona Jiskry Pavel Javorský, který bude prozatím působit u lídra I. B třídy skupiny B TJ Měcholupy.