„Jsem daleko více spokojenější než před týdnem po zápase s Nepomukem (Klatovy vyhrály 4:3 - pozn. autora). Kluci bojovali, makali. Sice jsme měli personální problémy (chyběli Presl, kapitán Mészáros i stoper Ferko), ale hráči, kteří nastoupili, podali dobrý výkon. Mrzí mě jen jedno zranění hráče soupeře, podle mého názoru nezaviněné, ale vypadá to, že by měl být v pořádku," uvedl po zápase trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann.

Své si k utkání řekl také Stanislav Vítovec, kouč záložního výběru domažlické Jiskry. „Potřetí jsme letos se soupeřem prohráli 1:2, podruhé to bylo dost vyhrocené, podle mě úplně zbytečně. Foukal silný vítr, takže o fotbalu to tentokrát moc nebylo, byla to spíš jakási kopaná. Nejvíce mě mrzí fakt, že se nám zranili tři hráči, ale doufejme, že to nebude nic vážného," řekl Deníku.

