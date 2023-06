Fotbalisté domažlické Jiskry stojí na prahu historického úspěchu, kterým by bezesporu byl postup do druhé ligy. V úvodní barážové bitvě mezi dvěma vítězi ČFL uhráli na domácím hřišti před fantastickou návštěvou více než dvou tisícovek diváků bezbrankovou remízu s Viktorií Žižkov.

Tisková konference po zápase Jiskra Domažlice vs. Viktoria Žižkov (trenér Pavel Vaigl & prezident Jaroslav Ticháček). | Video: TJ Jiskra Domažlice

„Ten zápas měl obrovskou kvalitu. Soupeř má velmi dobré hráče, mají to i manažersky velmi dobře obsazené,“ vysekl domažlický trenér Pavel Vaigl poklonu soupeři.

„Chyběla tomu jen nějaká branka, moc šancí nebylo,“ posteskl si zastánce ofenzivního fotbalu.

V baráži jde o střet dvou světů, i když i Domažlice již pár let patří ke špičce třetí ligy. Většina jejich hráčů má civilní povolání nebo studuje, zatímco Žižkov si i po loňském sestupu udržel profesionální statut.

„I tak jsme to takticky zvládli, možná to chtělo víc odvahy. Ale kluci odevzdali na hřišti všechno,“ vzkázal do kabiny Jaroslav Ticháček, prezident Jiskry Domažlice.

Potěšilo ho, že měl Žižkov z jeho týmu respekt. „Bylo vidět, že i on se v Domažlicích bál o výsledek až do konce. Udrželi jsme je pod tlakem,“ říkal s hrdostí v hlase.

Ale zároveň už přemýšlel o sobotní odvetě, která má výkop pod žižkovskou věží v 10.15 a teprve pak bude jistý postupující do druhé ligy.

„Žižkov si dá výklus, možná bazén, ale naši kluci půjdou do práce,“ usmál se prezident domažlického klubu po středečním zápase.

„Ale o postup se porveme. Řeči o tom, že se Domažlice chtějí baráže jen zúčastnit, nejsou na místě. Kluci mají chuť, to snad každý viděl,“ doplnil šéf Jiskry.

„My taky zregenerujeme a připravíme se na sobotu. Není dobojováno. Uděláme všechno pro to, abychom uspěli, i když jedeme ven. Ve fotbale je možné všechno,“ dodal trenér Pavel Vaigl.

Už úvodní utkání na Chodsku ukázalo, že je v sázce hodně. Postup do druhé ligy by pro oba týmy hodně znamenal. „Je škoda, a na tom jsme se shodli i s funkcionáři Žižkova, že nepostupují vítězové obou skupin. Obě mužstva by si to zasloužila,“ dodal Jaroslav Ticháček.

