Na první branku si ale 360 diváků v ochozech muselo počkat až do závěru první půle, kdy Mužíkův nadýchaný rohový kop uklidil do sítě povedenou hlavičkou na přední tyči číhající útočník František Dvořák.

TJ Jiskra Domažlice (bílí) - 1. FK Příbram B 3:0.Zdroj: Jiří Pojar

V 64. minutě navýšil náskok Jiskry znovu Dvořák, jenž byl na konci krásné akce přihrávajícího Mlynaříka, který šutéra domažlického družstva našel zcela volného před prázdnou brankou – to byla kombinace jako z fotbalové učebnice.

A o osm minut později bylo na Střelnici ještě veseleji, když se k odraženému míči dostal kapitán Domažličanů Petr Mužík a svým devátým zásahem v sezoně pečetil výhru západočeského klubu. Navíc se v tabulce střelců dotáhl na útočníka pražského Vltavínu Petra Pejšu.

Záznam utkání 8. kola FORTUNA ČFL, sk. A, Jiskra Domažlice - 1. FK Příbram B:

Zdroj: tvcom.cz

„Nevěděli jsme, s čím k nám Příbram přijede, protože v posledních zápasech vystřídala hodně hráčů. My jsme si však řekli, že po třech remízách v řadě nebudeme koukat na soupeře. Potřebovali jsme urvat tři body. Začátek jsme měli vlažnější, byla na nás znát nervozita. Dali jsme ale na konci poločasu gól, pak druhý a po třetím už jsme to dotáhli do vítězného konce,“ prohlásil na pozápasové tiskové konferenci Petr Dobrý, asistent trenéra Pavla Vaigla.

Záznam z pozápasové tiskové konference TJ Jiskra Domažlice:

Zdroj: Youtube

Poločas: 1:0. Branky: 45. a 64. Dvořák, 73. Mužík. Rozhodčí: Polena – Fišer, Cichra. ŽK: 1:2. Diváci: 360. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Brych – Limberský, Kuhajda (61. Pavlík), Mužík, Rychnovský, Brabec (74. Hrubý), Došlý, Mlynařík (74. D. Černý), Dvořák, Holík, Pinc (61. Uzlík). Trenér: Pavel Vaigl.