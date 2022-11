„My jsme do Sokolova jeli s tím, že s Baníkem nemáme dobrou bilanci, takže jsme nemysleli na to, že je v tabulce poslední. Vyhráli jsme 1:0 vyrovnaný zápas a získali důležité tři body,“ uvedl devatenáctiletý útočník Domažlic, který do patnácti let hrál v Tachově, poté rok na Petříně, rok ve Viktorii Plzeň, odtud odešel do divizních Klatov a od této sezony hraje ČFL za Domažlice.